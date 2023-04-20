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Відродження країни. Демограф назвала найважливіші сфери економіки після війни

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Четвер 20 квітня 2023 14:11
Відродження країни. Демограф назвала найважливіші сфери економіки після війни Фото: демограф Елла Лібанова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Єлизавета Драбкіна

Україні необхідна програма економічного відродження після закінчення війни проти Росії. Її фундамент закладе саме галузь будівництва.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

"Я далека від думки, що ми маємо відроджувати "стару" економіку. Є сенс говорити про відродження української економіки, а не відновлення. В цих термінах є різниця. І ми маємо зрозуміти, які галузі можуть стати локомотивами, драйверами", - сказала вона.

За її словами, на перших етапах найважливішою галуззю буде будівництво. Так, необхідно буде багато відбудувати. До того ж, одне створене у будівництві робоче місце тягне за собою створення 6-7 нових робочих місць у дотичних галузях.

Окрім того, Лібанова вважає, що драйвером економіки також має стати агропромисловий комплекс, а саме харчова промисловість.

"Недавно чула таку думку, мовляв, давайте не будемо експортувати зерно, а замість цього будемо продавати борошно або макарони. Але так просто це не відбувається. В країнах, до ринку яких ми хочемо знайти доступ, попитом користується борошно твердих сортів пшениці, не кажучи вже про макарони. Це велика конкуренція, це вимоги", - сказала вона.

До прикладу Лібанова привела Прагу. За її словами, у магазинах країни немає якісної зелені та овочів, а також м'яса: "Отут ми можемо запропонувати свої послуги. І нам є що пропонувати. У нас є зелень: кінза, коріандр, петрушка, салат. Можна експортувати і дині, і кавуни".

До того ж, демограф зазначила, що Україна може скласти неабияку конкуренцію великій кількості країн в легкій промисловості.

"Я особисто у Вашингтоні та Нью-Йорку купувала собі речі українського виробництва. Авіапромисловість ми можемо розвивати в асоціації з іншими країнами. Так, на ринку є "боїнги", але у нас є маленькі літаки, які можуть зайняти певну нішу", - сказала вона.

Лібанова також вважає, що Україна може стати неабияким медичним хабом, адже до країни раніше їздили лікувати зуби зі США, Нідерландів, Британії.

При цьому вона мало вірить у загальний туризм.

"Я не бачу, куди у нас сьогодні можна їхати. Термальні джерела на Закарпатті - їх не так багато, але розвивати цей напрям теж можливо. Коли повернемо Крим, там будуть великі можливості для розвитку туризму. На Сардинії курортний сезон триває стільки ж, скільки й в Криму. Але світовим курортом вважається саме Сардинія. Треба почекати, коли звільнимо Крим, і будемо його розвивати. Взагалі у нас дуже гарний клімат, не надто жарко і не надто холодно", - вважає демограф.

Окрім цього, після закінчення війни Україна має вирішити, як розвивати прикордонні з Росією території. До прикладу, Лібанова не вважає, що слід відновлювати танкові заводи саме у Харкові. Водночас вона скептично ставиться до ідеї перенесення військової інфраструктури на захід України.

"З точки зору логістики це дуже вдало, але є поняття екологічної ємності території. Де будувати військові об'єкти на Закарпатті, на Волині чи Буковині? В цьому сенсі нам варто подивитися на потенціал центральних областей - Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, південь Сумської. Харківська область буде розвиватися, тому що є Харків, індустріальний центр", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Держстат називав галузі економіки, які найбільше постраждали від війни.

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