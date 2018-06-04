В "Відродженні" считают, что заявление Линчевского об онкобольных содержит признаки нацизма

Бондарь раскритиковал заявление замглавы Минздрава

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь назвал циничным заявление заместителя и.о. министра здравоохранения Александра Линчевского о бесперспективности лечения онкобольных. Об этом нардеп заявил на заседании Согласительного совета руководителей фракций 4 июня, сообщает пресс-служба политсилы на официальном сайте.

В частности, Бондарь отметил, что обязанность государства – лечить всех людей, а также указал на то, что высказывания Линчевского содержат признаки нацизма.

"Наша депутатская группа занимается проблемой выделения средств на лечение украинцев за рубежом, на оплату тех операций, которые невозможно провести в Украине. Нам постоянно рассказывают, что нет средств. И совершенно циничным сегодня выглядит заявление заместителя министра здравоохранения, который уже начал делить больных на перспективных и бесперспективных. Этих будем лечить, а этих не будем. Так нацизм начинался! Если есть хотя бы один шанс на выздоровление и если мы не способны лечить внутри страны, значит, надо перечислять средства за границу! И это наша святая обязанность", – подчеркнул сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

Он уверен, что нынешний состав Министерства здравоохранения не способен провести качественную медицинскую реформу.

"Абсолютно циничное заявление о лечении. Эта медицинская реформа ради кредитов привела к тому, что сегодня разваливается медицинская отрасль, нет перспектив, нет понимания, что создается. И никто не может дать ответ, какую модель здравоохранения выстраивает государство", – подчеркнул Бондарь.

Ранее заместитель главы Минздрава Александр Линчевский назвал нецелесообразным выделение средств на лечение онкологических больных за рубежом, поскольку "они все умрут".

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что заявление ее заместителя о нецелесообразности лечения онкобольных вырвано из контекста.