В "Відродженні" призвали Кабмин ограничить "зарплатные аппетиты" руководителей госкомпаний

Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

По мнению Бондаря, руководство госкомпаний живет "отдельной жизнью" от украинского народа

Зарплаты руководителей таких государственных компаний, как "Нафтогаз України", "Укрпошта" и "Укрзалізниця" выше, чем заработная плата их европейских коллег, а также в сотни раз превышают уровень средней зарплаты в Украине. Об этом во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР 19 ноября заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, передает пресс-служба политсилы.

По его словам, действия правительства привели к тому, что руководство государственных компаний живет "отдельной жизнью" от украинского народа. Более того – принимает решения, которые наносят ущерб гражданам.

В качестве примера Бондарь привел ситуацию с зарплатной политикой в "Нафтогазі України". Так, сегодня руководители госкомпании получают самую высокую зарплату в Европе по сравнению с коллегами в других странах на аналогичных должностях. Также их оклады в 136 раз превышают размер средней зарплаты в Украине.

"Председатель правления "Нафтогазу України" получает 31,5 тыс. евро – это больше, чем у руководителя компании Ofgem (Великобритания), который имеет среднемесячную зарплату 26,7 тыс. евро. Руководитель французской газовой компании Engie – 19,7 тыс. евро, румынской – 17,5 тыс. евро, литовской – 16,4 тыс. евро в месяц. Андрей Коболев входит в тройку самых высокооплачиваемых руководителей нефтегазовых компаний в Европе! За что? За какие такие заслуги? Провал по увеличению добычи газа в Украине, выписывание себе премий и перевод 8 млн долларов за границу – вот это его политика. И правительство ее поддерживает", – отметил Бондарь.

Он добавил, что аналогичная ситуация и в отношении и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Евгения Кравцова. Больше, чем глава украинской железной дороги, в Европе получают только его коллеги в Великобритании и Франции.

"Его зарплата тоже входит в тройку самых высоких заработных плат в Европе: 30 тыс. евро в месяц – это около 1 млн гривен, плюс дополнительно премии. Между тем рядовой сотрудник "Укрзалізниці" сегодня получает в среднем в 228 раз меньшую заработную плату. Например, зарплата машиниста локомотива в 190 раз меньше оклада руководителя УЗ. Вот пример вашей хозяйственности", – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

По руководству "Укрпошти", то зарплата топ-менеджмента этого предприятия превышает зарплату рядового почтальона в более чем 300 раз.

"Последняя заработная плата, которую глава правительства подписал главе "Укрпошти", составляет с августа 744 тыс. гривен в месяц, плюс 15% премии. И эти руководители еще ставят вам ультиматум, что они закроют 7 тысяч почтовых отделений и отменят услугу доставки пенсий по селам. Даже судятся с Кабмином на 57 млрд гривен, потому что им не хватает средств и тариф на доставку пенсий слишком низкий. При этом получая в месяц в триста раз больше, чем почтальон. Поэтому мы говорим: все то, что происходит с вашей системой управления, – это ваша ответственность", – заявил Виктор Бондарь.