У "Відродженні" закликали Кабмін обмежити "зарплатні апетити" керівників держкомпаній

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

На думку Бондаря, керівництво держкомпаній живе "окремим життям" від українського народу

Зарплати керівників таких державних компаній, як "Нафтогаз України", "Укрпошта" й "Укрзалізниця" вищі, ніж заробітна плата їх європейських колег, а також у сотні разів перевищують рівень середньої зарплати в Україні. Про це під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій ВР 19 листопада заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, передає прес-служба політсили.

За його словами, дії уряду призвели до того, що керівництво державних компаній живе "окремим життям" від українського народу. Більше того – приймає рішення, які завдають шкоди громадянам.

В якості прикладу він навів ситуацію з зарплатною політикою в "Нафтогазі України". Так, сьогодні керівники держкомпанії отримують найвищу зарплату в Європі порівняно з колегами в інших країнах на аналогічних посадах. Також їх оклади у 136 разів перевищують розмір середньої зарплати в Україні.

"Голова правління "Нафтогазу України" отримує 31,5 тис. євро – це більше, ніж у керівника компанії Ofgem (Великобританія), який має середньомісячну зарплату 26,7 тис. євро. Керівник французької газової компанії Engie – 19,7 тис. євро, румунської – 17,5 тис. євро, литовською – 16,4 тис. євро у місяць. Андрій Коболєв входить в трійку найбільш високооплачуваних керівників нафтогазових компаній в Європі! За що? За які такі заслуги? Провал по збільшенню видобутку газу в Україні, виписування собі премій та переведення 8 млн доларів за кордон – ось це його політика. І уряд її підтримує", – зазначив Бондар.

Він додав, що аналогічна ситуація і щодо в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова. Більше, ніж глава української залізниці, у Європі отримують тільки його колеги у Великобританії та Франції.

"Його зарплата теж входить у трійку найвищих заробітних плат в Європі: 30 тис. євро на місяць – це близько 1 млн гривень, плюс додатково премії. Між тим рядовий працівник "Укрзалізниці" сьогодні отримує в середньому 228 разів меншу заробітну плату. Наприклад, зарплата машиніста локомотива в 190 разів менша за оклад керівника УЗ. Ось приклад вашої господарності", – зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Щодо керівництва "Укрпошти", то зарплата топ-менеджменту цього підприємства перевищує зарплату пересічного листоноші в більш ніж 300 разів.

"Остання заробітна плата, яку глава уряду підписав чолі "Укрпошти", складає з серпня 744 тис. гривень на місяць, плюс 15% премії. І ці керівники ще ставлять вам ультиматум, що вони закриють 7 тисяч поштових відділень і скасують послугу доставки пенсій по селах. Навіть судяться з Кабміном на 57 млрд гривень, тому що їм не вистачає коштів і тариф на доставку пенсій дуже низький. При цьому отримуючи на місяць в триста разів більше, ніж листоноша. Тому ми говоримо: все те, що відбувається з вашою системою управління, – це ваша відповідальність", – заявив Віктор Бондар.