Відпустка військовослужбовців у 2026 році: у Міноборони назвали важливі вимоги

Які документи потрібно взяти у відпустку

Відпустку військовослужбовцю надають наказом командира військової частини. Самого рапорту або усної домовленості недостатньо, щоб законно вибути з частини.

Перед поїздкою потрібно підготувати:

Документ, що посвідчує особу військовослужбовця. Це військовий квиток, посвідчення офіцера або електронний військово-обліковий документ (еВОД) у застосунку "Армія+".

Це військовий квиток, посвідчення офіцера або електронний військово-обліковий документ (еВОД) у застосунку "Армія+". Відпускний квиток. Він підтверджує законність перебування військового за межами гарнізону.

Він підтверджує законність перебування військового за межами гарнізону. Для поїздки за кордон - закордонний паспорт і витяг із наказу по стройовій частині, у якому зазначено про вибуття у відпустку.

Форму відпускного квитка визначено в додатку 30 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України, затвердженої наказом Головнокомандувача ЗСУ від 31 січня 2024 року № 40.

Відпускний квиток дійсний лише разом із документом, що посвідчує особу. Тому брати із собою тільки його недостатньо.

Чи можна використовувати еВОД у "Армія+"

З липня 2026 року в застосунку "Армія+" доступний електронний військово-обліковий документ для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту, дані яких підтверджені в цифрових системах.

Електронний документ має таку саму юридичну силу, як паперовий військовий квиток або посвідчення офіцера. Його дійсність перевіряють за QR-кодом через сканер у застосунку "Армія+". Код діє три хвилини, після чого автоматично оновлюється.

Для використання еВОД і перевірки QR-коду потрібен інтернет. Тому Міноборони радить додатково взяти паперовий військовий квиток або посвідчення офіцера - вони можуть знадобитися за відсутності зв'язку.

Якщо в застосунку відображається лише "Посвідчення захисника", а не "Військовий документ", цього недостатньо для заміни військово-облікового документа. У такому разі потрібно мати паперовий документ.

Що перевірити у відпускному квитку перед виїздом

Міноборони радить перевірити відпускний квиток ще до вибуття з частини. Якщо виявили помилку, необхідно звернутися до діловодства, щоб її виправили.

Зокрема, слід звірити п'ять пунктів:

Вид і тривалість відпустки. Перевірте кількість днів, дату початку та дату закінчення відповідно до наказу.

Перевірте кількість днів, дату початку та дату закінчення відповідно до наказу. Дату й місце повернення. У квитку мають бути зазначені час і місце, куди потрібно прибути після відпустки, з урахуванням наданого часу на дорогу.

У квитку мають бути зазначені час і місце, куди потрібно прибути після відпустки, з урахуванням наданого часу на дорогу. Місце проведення відпустки. Населений пункт має відповідати погодженому місцю відпочинку.

Населений пункт має відповідати погодженому місцю відпочинку. Підпис і печатку. Документ повинен містити підпис командира або уповноваженої особи та печатку військової частини.

Документ повинен містити підпис командира або уповноваженої особи та печатку військової частини. Особисті дані. Перевірте правильність написання прізвища, імені, по батькові та військового звання.

Для щорічної основної відпустки та відпустки за сімейними обставинами час на проїзд територією України до місця відпочинку й назад не зараховується до тривалості відпустки. Водночас він не може перевищувати двох діб в один кінець.

Відпускний квиток потрібно зберігати протягом усієї поїздки, оскільки він необхідний для взяття на облік і зняття з нього за місцем відпустки.

Де потрібно стати на військовий облік під час відпустки

Після прибуття до місця проведення відпустки військовослужбовець має стати на облік не пізніше наступного дня. Для цього потрібно звернутися до органу управління Військової служби правопорядку (ВСП) у гарнізоні або до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За день до вибуття до місця служби необхідно знятися з обліку.

Якщо місце перебування розташоване більш ніж за 30 км від відповідного органу управління ВСП або ТЦК та СП, стати на облік і знятися з нього можна в органі місцевого самоврядування.

Під час обох процедур варто перевірити, чи внесли відповідні відмітки до відпускного квитка.

Подання електронного рапорту через "Армія+" не скасовує необхідності оформити відпускний квиток і дотримуватися порядку військового обліку за місцем відпочинку.

Які документи потрібні для відпустки за кордоном

Виїхати за кордон під час відпустки військовослужбовець може лише з дозволу командира військової частини. Рішення ухвалюють індивідуально на підставі рапорту.

У рапорті необхідно зазначити дати виїзду й повернення, місто та адресу перебування, вид транспорту і пункт пропуску. За роз'ясненням Міноборони, рапорт потрібно подати командиру підрозділу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку відпустки за графіком.

Подати рапорт можна й через застосунок "Армія+". Однак сам факт подання рапорту не означає, що виїзд за кордон дозволено: необхідне рішення командира.

На кордоні військовослужбовець повинен мати:

закордонний паспорт;

військовий квиток або посвідчення офіцера;

відпускний квиток установленого зразка;

витяг із наказу командира військової частини про дозвіл на виїзд.

Що робити, якщо під час відпустки захворіли або затрималися в дорозі

Якщо військовослужбовець захворів, він має негайно повідомити безпосереднього командира або чергового по частині телефоном чи через месенджер. Варто зберегти підтвердження повідомлення, наприклад листування.

У разі тяжкого стану спочатку потрібно викликати швидку допомогу або звернутися до найближчого медичного закладу. Після стабілізації стану слід повідомити медиків про проходження військової служби та номер військової частини, а командування - про госпіталізацію.

Якщо хвороба припала на щорічну основну відпустку, командир військової частини може перенести її на інший період або продовжити на кількість днів хвороби. Підставою є довідка закладу охорони здоров'я, засвідчена керівником ТЦК та СП. Такий порядок передбачено пунктом 187 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Якщо військовий затримався в дорозі з причин, що від нього не залежать, потрібно отримати позначку у відпускному квитку або довідку, яка підтверджує причини затримки. Її можуть видати військовий комендант на транспорті, начальник органу управління ВСП або керівник ТЦК та СП. Якщо звернутися до них неможливо, слід отримати підтвердження в адміністрації шляхів сполучення, місцевій державній адміністрації або органі місцевого самоврядування.

Про затримку також потрібно повідомити командира військової частини.

У передбачених Положенням випадках відпустку можуть продовжити, зокрема через хворобу в дорозі, непередбачені перешкоди в транспортному сполученні або затримку на шляху до місця відпочинку чи назад. Рішення ухвалює начальник органу управління ВСП або керівник ТЦК та СП за місцем відпустки. Він має негайно повідомити командира військової частини й зробити відповідну позначку у відпускному квитку.

Яка відповідальність за неповернення на службу

Нез'явлення на службу без поважних причин може мати правові наслідки. Хвороба та непереборні обставини можуть бути поважними причинами, але їх потрібно підтвердити документами.

За частиною п'ятою статті 407 Кримінального кодексу України нез'явлення військовослужбовця на службу без поважних причин тривалістю понад три доби в умовах воєнного стану підпадає під кримінальну відповідальність.