Отпуск военнослужащих в 2026 году: в Минобороны назвали важные требования

Военнослужащим перед ежегодным отпуском нужно проверить документы, а после прибытия к месту отдыха - встать на воинский учет. Для поездки за границу дополнительно требуется разрешение командира воинской части.
РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины объясняет, что следует подготовить перед выездом и что делать, если во время отпуска возникнут непредвиденные обстоятельства.
Отпуск военнослужащему предоставляют приказом командира воинской части. Самого рапорта или устной договоренности недостаточно, чтобы законно выбыть из части.
Перед поездкой нужно подготовить:
Форма отпускного билета определена в приложении 30 к Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Главнокомандующего ВСУ от 31 января 2024 № 40.
Отпускной билет действителен только вместе с документом, удостоверяющим личность. Поэтому брать с собой только его недостаточно.
С июля 2026 года в приложении "Армія+" доступен электронный военно-учетный документ для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, данные которых подтверждены в цифровых системах.
Электронный документ имеет такую же юридическую силу , как бумажный военный билет или удостоверение офицера. Его действительность проверяют по QR-коду через сканер в приложении "Армія+". Код действует три минуты, после чего автоматически обновляется.
Для использования еВОД и проверки QR-кода требуется интернет. Поэтому Минобороны советует дополнительно взять бумажный военный билет или удостоверение офицера - они могут понадобиться при отсутствии связи.
Если в приложении отображается только "Удостоверение защитника", а не "Военный документ", этого недостаточно для замены военно-учетного документа. В таком случае необходимо иметь бумажный документ.
Минобороны рекомендует проверить отпускной билет еще до выбытия из части. Если вы обнаружили ошибку, необходимо обратиться к делопроизводству, чтобы ее исправили.
В частности, следует сверить пять пунктов:
Для ежегодного основного отпуска и отпуска по семейным обстоятельствам время на проезд по территории Украины к месту отдыха и обратно не засчитывается в продолжительность отпуска. В то же время, оно не может превышать двух суток в один конец.
Отпускной билет нужно хранить в течение всей поездки, поскольку он необходим для взятия на учет и снятия с него по месту отпуска.
По прибытии к месту проведения отпуска военнослужащий должен стать на учет не позднее следующего дня. Для этого следует обратиться в орган управления Военной службы правопорядка (ВСП) в гарнизоне или в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
За день до выбытия на место службы необходимо сняться с учета.
Если местонахождение находится более чем в 30 км от соответствующего органа управления ВСП или ТЦК и СП, стать на учет и сняться с него можно в органе местного самоуправления.
Во время обеих процедур следует проверить, внесли ли соответствующие отметки в отпускной билет.
Представление электронного рапорта через "Армія+" не отменяет необходимости оформить отпускной билет и соблюдать порядок воинского учета по месту отдыха.
Выехать за границу во время отпуска военнослужащий может только с разрешения командира воинской части. Решения принимаются индивидуально на основании рапорта.
В рапорте необходимо указать даты выезда и возвращения, город и адрес пребывания, вид транспорта и пункт пропуска. Согласно разъяснению Минобороны, рапорт следует подать командиру подразделения не позднее чем за 15 календарных дней до начала отпуска по графику.
Подать рапорт можно и через приложение "Армія+". Однако сам факт представления рапорта не означает, что выезд за границу разрешен: необходимо решение командира.
На границе военнослужащий должен иметь:
Если военнослужащий заболел, он должен немедленно сообщить непосредственному командиру или дежурному по части по телефону или через мессенджер. Следует сохранить подтверждение сообщения, например переписку.
В случае тяжелого состояния сначала нужно вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшее медицинское учреждение. После стабилизации состояния следует сообщить медикам о прохождении воинской службы и номер воинской части, а командованию - о госпитализации.
Если болезнь пришлась на ежегодный основной отпуск, командир воинской части может перенести его на другой период или продлить количество дней болезни. Основанием является справка учреждения здравоохранения, заверенная руководителем ТЦК и СП. Такой порядок предусмотрен пунктом 187 Положения о прохождении гражданами Украины воинской службы в Вооруженных силах Украины.
Если военный задержался в пути по причинам, которые от него не зависят, нужно получить отметку в отпускном билете или справку, подтверждающую причину задержки. Ее могут выдать военный комендант на транспорте, начальник органа управления ВСП или руководитель ТЦК и СП. Если к ним обратиться невозможно, следует получить подтверждение в администрации путей сообщения, местной государственной администрации или органе местного самоуправления.
О задержке также следует сообщить командиру воинской части.
В предусмотренных Положением случаях отпуск могут продолжить, в частности по болезни в пути, непредвиденные препятствия в транспортном сообщении или задержку на пути к месту отдыха или обратно. Решение принимается начальником органа управления ВСП или руководителем ТЦК и СП по месту отпуска. Он должен немедленно сообщить командиру воинской части и сделать отметку в отпускном билете.
Неявка на службу без уважительных причин может иметь правовые последствия. Болезнь и неустранимые обстоятельства могут быть уважительными причинами, но их нужно подтвердить документально.
По части пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины неявка военнослужащего на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток в условиях военного положения подпадает под уголовную ответственность.
Ранее РБК-Украина писало, какие отпуска предусмотрены для военнослужащих, при каких условиях командир может ограничить отдых и как поступить в случае отказа. В частности, военным советуют подавать письменный рапорт, требовать обоснованного ответа и при необходимости обращаться в высшее командование или суд.
Также мы рассказывали, когда военные могут получить дополнительный отпуск.