Отпуск военнослужащих в 2026 году: в Минобороны назвали важные требования

Какие документы нужно взять в отпуск

Отпуск военнослужащему предоставляют приказом командира воинской части. Самого рапорта или устной договоренности недостаточно, чтобы законно выбыть из части.

Перед поездкой нужно подготовить:

Документ, удостоверяющий личность военнослужащего. Это военный билет, удостоверение офицера или электронный военно-учетный документ (еВОД) в приложении "Армія+".

Это военный билет, удостоверение офицера или электронный военно-учетный документ (еВОД) в приложении "Армія+". Отпускной билет. Он подтверждает законность пребывания военного вне гарнизона.

Он подтверждает законность пребывания военного вне гарнизона. Для поездки за границу - загранпаспорт и выписка из приказа по строевой части, в котором указано о выбытии в отпуск.

Форма отпускного билета определена в приложении 30 к Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Главнокомандующего ВСУ от 31 января 2024 № 40.

Отпускной билет действителен только вместе с документом, удостоверяющим личность. Поэтому брать с собой только его недостаточно.

Можно ли использовать еВОД в "Армія+"

С июля 2026 года в приложении "Армія+" доступен электронный военно-учетный документ для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, данные которых подтверждены в цифровых системах.

Электронный документ имеет такую же юридическую силу , как бумажный военный билет или удостоверение офицера. Его действительность проверяют по QR-коду через сканер в приложении "Армія+". Код действует три минуты, после чего автоматически обновляется.

Для использования еВОД и проверки QR-кода требуется интернет. Поэтому Минобороны советует дополнительно взять бумажный военный билет или удостоверение офицера - они могут понадобиться при отсутствии связи.

Если в приложении отображается только "Удостоверение защитника", а не "Военный документ", этого недостаточно для замены военно-учетного документа. В таком случае необходимо иметь бумажный документ.

Что проверить в отпускном билете перед выездом

Минобороны рекомендует проверить отпускной билет еще до выбытия из части. Если вы обнаружили ошибку, необходимо обратиться к делопроизводству, чтобы ее исправили.

В частности, следует сверить пять пунктов:

Вид и продолжительность отпуска. Проверьте количество дней, дату начала и дату окончания согласно приказу.

Проверьте количество дней, дату начала и дату окончания согласно приказу. Дата и место возвращения. В билете должно быть указано время и место, куда нужно прибыть после отпуска, с учетом предоставленного времени на дорогу.

В билете должно быть указано время и место, куда нужно прибыть после отпуска, с учетом предоставленного времени на дорогу. Место проведения отпуска. Населенный пункт должен соответствовать согласованному месту отдыха.

Населенный пункт должен соответствовать согласованному месту отдыха. Подпись и печать. Документ должен содержать подпись командира или уполномоченного лица и печать воинской части.

Документ должен содержать подпись командира или уполномоченного лица и печать воинской части. Личные данные. Проверьте правильность написания фамилии, имени, отчества и воинского звания.

Для ежегодного основного отпуска и отпуска по семейным обстоятельствам время на проезд по территории Украины к месту отдыха и обратно не засчитывается в продолжительность отпуска. В то же время, оно не может превышать двух суток в один конец.

Отпускной билет нужно хранить в течение всей поездки, поскольку он необходим для взятия на учет и снятия с него по месту отпуска.

Где нужно стать на воинский учет во время отпуска

По прибытии к месту проведения отпуска военнослужащий должен стать на учет не позднее следующего дня. Для этого следует обратиться в орган управления Военной службы правопорядка (ВСП) в гарнизоне или в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

За день до выбытия на место службы необходимо сняться с учета.

Если местонахождение находится более чем в 30 км от соответствующего органа управления ВСП или ТЦК и СП, стать на учет и сняться с него можно в органе местного самоуправления.

Во время обеих процедур следует проверить, внесли ли соответствующие отметки в отпускной билет.

Представление электронного рапорта через "Армія+" не отменяет необходимости оформить отпускной билет и соблюдать порядок воинского учета по месту отдыха.

Какие документы нужны для отпуска за границей

Выехать за границу во время отпуска военнослужащий может только с разрешения командира воинской части. Решения принимаются индивидуально на основании рапорта.

В рапорте необходимо указать даты выезда и возвращения, город и адрес пребывания, вид транспорта и пункт пропуска. Согласно разъяснению Минобороны, рапорт следует подать командиру подразделения не позднее чем за 15 календарных дней до начала отпуска по графику.

Подать рапорт можно и через приложение "Армія+". Однако сам факт представления рапорта не означает, что выезд за границу разрешен: необходимо решение командира.

На границе военнослужащий должен иметь:

загранпаспорт;

военный билет или удостоверение офицера;

отпускной билет установленного образца;

выписка из приказа командира воинской части о разрешении на выезд.

Что делать, если во время отпуска заболели или задержались в пути

Если военнослужащий заболел, он должен немедленно сообщить непосредственному командиру или дежурному по части по телефону или через мессенджер. Следует сохранить подтверждение сообщения, например переписку.

В случае тяжелого состояния сначала нужно вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшее медицинское учреждение. После стабилизации состояния следует сообщить медикам о прохождении воинской службы и номер воинской части, а командованию - о госпитализации.

Если болезнь пришлась на ежегодный основной отпуск, командир воинской части может перенести его на другой период или продлить количество дней болезни. Основанием является справка учреждения здравоохранения, заверенная руководителем ТЦК и СП. Такой порядок предусмотрен пунктом 187 Положения о прохождении гражданами Украины воинской службы в Вооруженных силах Украины.

Если военный задержался в пути по причинам, которые от него не зависят, нужно получить отметку в отпускном билете или справку, подтверждающую причину задержки. Ее могут выдать военный комендант на транспорте, начальник органа управления ВСП или руководитель ТЦК и СП. Если к ним обратиться невозможно, следует получить подтверждение в администрации путей сообщения, местной государственной администрации или органе местного самоуправления.

О задержке также следует сообщить командиру воинской части.

В предусмотренных Положением случаях отпуск могут продолжить, в частности по болезни в пути, непредвиденные препятствия в транспортном сообщении или задержку на пути к месту отдыха или обратно. Решение принимается начальником органа управления ВСП или руководителем ТЦК и СП по месту отпуска. Он должен немедленно сообщить командиру воинской части и сделать отметку в отпускном билете.

Какая ответственность за невозврат на службу

Неявка на службу без уважительных причин может иметь правовые последствия. Болезнь и неустранимые обстоятельства могут быть уважительными причинами, но их нужно подтвердить документально.

По части пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины неявка военнослужащего на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток в условиях военного положения подпадает под уголовную ответственность.