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Відпустка для військових. Як отримати за станом здоров'я: роз'яснення

Фото: військові мають право на 30 днів відпустки за станом здоров’я (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Військовослужбовці під час воєнного стану мають право на відпустку за станом здоров’я на 30 календарних днів. Вона надається для лікування зі збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку ВЛК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення від інформагентства Міністерства оборони АрміяInform.

Зазначено, що тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців поспіль.

Постанову військово-лікарської комісії (ВЛК) про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров’я ухвалюють після закінчення стаціонарного лікування в разі, коли для повного відновлення функції і працездатності необхідний термін - не менш ніж 30 календарних днів.

При цьому, за постановою ВЛК, відпустка за станом здоров’я може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань - повторно продовжена ще на 30 календарних днів.

Постанову ВЛК про продовження відпустки за станом здоров’я записують у книгу протоколів засідань комісії та в довідку ВЛК, на підставі якої була надана перша відпустка за станом здоров’я. Її підписує голова, члени комісії (не менше двох), секретар комісії, підписи скріплюються гербовою печаткою.

Відпустку за станом здоров’я надає військовослужбовцю командир військової частини, де він проходить службу, на підставі постанови ВЛК.

Процедура отримання такої відпустки наступна:

  • військовослужбовець подає рапорт безпосередньому командиру (начальнику),
  • командир (начальник) передає рапорт до штабу в/ч на розгляд командира в/ч,
  • командир приймає рішення щодо надання відпустки.

Якщо після відпустки за станом здоров’я військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов’язків, то він проходить огляд ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

Важливо, що після прибуття до місця проведення відпустки військовослужбовці зобов’язані стати на облік, а в разі вибуття - знятися з обліку в порядку, визначеному Статутом гарнізонної та вартової служб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні можуть змінитися умови надання відпусток військовослужбовцям.

Додамо, що Верховна рада встановила додаткові підстави для звільнення з військової служби.

Окрім того, РБК-Україна розповідало, хто має право на відстрочку від призову на військову службу.

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