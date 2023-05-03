Рада пропонує надати відпустку на 60 днів для військових при демобілізації

Верховна рада пропонує надати відпустку на 60 днів військовослужбовцям при демобілізації. Законопроєкт проголосували у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №8313 .

Так, законопроєктом пропонується забезпечити військових, звільнених у зв’язку з демобілізацією із військової служби, відпочинком тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення впродовж мобілізаційного періоду за рахунок держбюджету.

Також нардепи пропонують збільшити загальний максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження зарплати з 15 до 30 днів на рік.

Окрім того, законопроєктом пропонується надавати одноразову оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 днів не пізніше трьох місяців з дня народження дитини чоловіку, дружина якого народила дитину чи батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини. При цьому відпустка у зв'язку з усиновленням дитини надається незалежно від віку дитини.

Нагадаємо, Рада встановила додаткові підстави для звільнення з військової служби.

Окрім того, РБК-Україна розповідало, хто має право на відстрочку від призову на військову службу.

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