Відпустка без переплат: 12 реальних способів зекономити на подорожі у 2025 році

Раннє бронювання відпустки - це завжди вигідніше, але не завжди виходить придбати тур до травня. Після цієї дати зазвичай починають діяти стандартні ціни без знижок.
Фахівчиня з підбору турів і віз, власниця туристичної агенції Марина Казакова у коментарі для РБК-Україна порадила лайфхаки, які допоможуть зменшити витрати і все ж таки поїхати у відпустку без шкоди для гаманця.
Чим популярніше місце, тим дорожче там усе - від готелів до кави в кафе. Вигідніше зупинятись у менш туристичних, автентичних локаціях. Там і житло дешевше, і харчування доступніше. До того ж, якщо про курорт починають активно писати блогери - очікуйте напливу туристів і зростання цін.
Відпочинок за кордоном (фото: Марина Казакова)
Іноді тур дешевший, якщо летіти не з України, а з Польщі чи Молдови. Наприклад, SkyUp виконує рейси з Кишинева - це може бути справді бюджетною альтернативою. Для Іспанії вигідніші вильоти часто бувають саме з Польщі.
За кілька днів до вильоту туроператори можуть суттєво знизити ціни на чартери. Це не стосується регулярних рейсів. Важливо: такі пропозиції зазвичай обмежені, тож для великої компанії такий варіант може не підійти.
Відпочинок за кордоном (фото: Марина Казакова)
Нові готелі часто пропонують знижки 10-30% у перший сезон, коли ще формують свою репутацію. Можливі дрібні недоліки, але заради економії це може бути виправдано.
Проживання в готелі під час відпустки (фото: Марина Казакова)
Часом готелі безкоштовно пропонують вечері або безоплатне проживання для дітей. Також є акції "6+1", коли сьома ніч - у подарунок. Вивчайте спецпропозиції на сайтах готелів перед бронюванням.
Відпочинок за кордоном у 2025 році (фото: Марина Казакова)
Оперативно реагуйте на пропозиції "last minute". Ще краще - дайте турагенту ваш бюджет і побажання, щоб він сам стежив за вигідними варіантами.
Одномісний номер коштує лише трохи дешевше за двомісний. Знайдіть попутника - і це вже мінус кілька тисяч гривень. Особливо вигідно для родин: наприклад, дві мами з дітьми можуть взяти один сімейний номер.
Проживання в готелі під час відпустки (фото: Марина Казакова)
Сервіси на кшталт Free Walking Tours пропонують безкоштовні екскурсії від місцевих жителів. Це не лише економія, а й можливість пізнати місто "зсередини".
Ціни у червні нижчі, ніж у розпал літа, а у вересні - комфортніші умови для купання. У серпні море може бути теплим, але натовпи і високі ціни не завжди сприяють відпочинку.
Відпочинок за кордоном у 2025 році (фото: Марина Казакова)
Море - не панацея. Можливо, вам краще підійде відпочинок у горах, санаторне лікування чи етнотуризм. Обирайте за покликом душі, а не модою з Instagram.
Групові подорожі вигідніші - готелі надають знижки для організаторів, тому ціна для учасників нижча. А ще це нові знайомства та можливість подорожувати у компанії однодумців.
Відпочинок за кордоном у 2025 році (фото: Марина Казакова)
Автобусні подорожі - це економія на перельотах. Туроператори пропонують маршрути з українських міст до Болгарії, Туреччини, Хорватії, Італії тощо. Підготуйтеся до дороги - і зможете провести поїздку з комфортом.
І головне – обережність. Не ведіться на шахрайські пропозиції з надто низькими цінами. Не вносьте передоплату без підписаного договору. Сучасні сервіси - як-от "Дія" чи "Приват24" - дозволяють підписати документи онлайн, радить Казакова.
Раніше РБК-Україна писало, що українцям, які планують відпочинок за кордоном у 2025 році, варто ретельно зважити, чи обирати самостійну подорож, чи скористатися туром. За словами експертки Наталії Якименко, самостійні мандрівки можуть бути вигіднішими до таких країн, як Ісландія, Португалія чи Індонезія, особливо при ранньому бронюванні та використанні лоукостів.
Водночас, для напрямків на кшталт Туреччини, Єгипту чи Тунісу, тури часто обходяться дешевше завдяки заздалегідь заброньованим квиткам і номерам туроператорами. Крім того, тури зменшують організаційні клопоти, що особливо зручно для новачків або сімей з дітьми.
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