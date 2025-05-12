Відпустка без переплат: 12 реальних способів зекономити на подорожі у 2025 році

Обирайте менш популярні курорти

Чим популярніше місце, тим дорожче там усе - від готелів до кави в кафе. Вигідніше зупинятись у менш туристичних, автентичних локаціях. Там і житло дешевше, і харчування доступніше. До того ж, якщо про курорт починають активно писати блогери - очікуйте напливу туристів і зростання цін.



Відпочинок за кордоном (фото: Марина Казакова)

Порівнюйте вильоти з інших країн

Іноді тур дешевший, якщо летіти не з України, а з Польщі чи Молдови. Наприклад, SkyUp виконує рейси з Кишинева - це може бути справді бюджетною альтернативою. Для Іспанії вигідніші вильоти часто бувають саме з Польщі.

Слідкуйте за гарячими турами

За кілька днів до вильоту туроператори можуть суттєво знизити ціни на чартери. Це не стосується регулярних рейсів. Важливо: такі пропозиції зазвичай обмежені, тож для великої компанії такий варіант може не підійти.



Відпочинок за кордоном (фото: Марина Казакова)

Обирайте нові готелі

Нові готелі часто пропонують знижки 10-30% у перший сезон, коли ще формують свою репутацію. Можливі дрібні недоліки, але заради економії це може бути виправдано.



Проживання в готелі під час відпустки (фото: Марина Казакова)

Вивчайте умови харчування

Часом готелі безкоштовно пропонують вечері або безоплатне проживання для дітей. Також є акції "6+1", коли сьома ніч - у подарунок. Вивчайте спецпропозиції на сайтах готелів перед бронюванням.



Відпочинок за кордоном у 2025 році (фото: Марина Казакова)

Підпишіться на розсилки і працюйте з турагентом

Оперативно реагуйте на пропозиції "last minute". Ще краще - дайте турагенту ваш бюджет і побажання, щоб він сам стежив за вигідними варіантами.

Подорожуйте не наодинці

Одномісний номер коштує лише трохи дешевше за двомісний. Знайдіть попутника - і це вже мінус кілька тисяч гривень. Особливо вигідно для родин: наприклад, дві мами з дітьми можуть взяти один сімейний номер.



Проживання в готелі під час відпустки (фото: Марина Казакова)

Безкоштовні екскурсії

Сервіси на кшталт Free Walking Tours пропонують безкоштовні екскурсії від місцевих жителів. Це не лише економія, а й можливість пізнати місто "зсередини".

Обирайте червень або вересень

Ціни у червні нижчі, ніж у розпал літа, а у вересні - комфортніші умови для купання. У серпні море може бути теплим, але натовпи і високі ціни не завжди сприяють відпочинку.



Відпочинок за кордоном у 2025 році (фото: Марина Казакова)

Обирайте відпочинок, який підходить саме вам

Море - не панацея. Можливо, вам краще підійде відпочинок у горах, санаторне лікування чи етнотуризм. Обирайте за покликом душі, а не модою з Instagram.

Розглядайте групові тури

Групові подорожі вигідніші - готелі надають знижки для організаторів, тому ціна для учасників нижча. А ще це нові знайомства та можливість подорожувати у компанії однодумців.



Відпочинок за кордоном у 2025 році (фото: Марина Казакова)

Зверніть увагу на автобусні тури

Автобусні подорожі - це економія на перельотах. Туроператори пропонують маршрути з українських міст до Болгарії, Туреччини, Хорватії, Італії тощо. Підготуйтеся до дороги - і зможете провести поїздку з комфортом.

І головне – обережність. Не ведіться на шахрайські пропозиції з надто низькими цінами. Не вносьте передоплату без підписаного договору. Сучасні сервіси - як-от "Дія" чи "Приват24" - дозволяють підписати документи онлайн, радить Казакова.