Самостійно чи з туром? Як насправді дешевше відпочити за кордоном

Вартість подорожі за кордон залежить не лише від напрямку, але й від формату. В деяких випадках краще організувати відпочинок самостійно, проте в інших - вигідніше буде замовити тур.

Докладніше про те, коли дешевше подорожувати самостійно, а коли - брати тур (з огляду на підрахунок витрат), розповіла у коментарі РБК-Україна експерт у сфері туризму й засновниця турагенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко .

Куди дешевше їхати самостійно

За словами експерта, самостійна подорож - це завжди "більше гнучкості".

"Можна змінити план, залишитися довше, скасувати частину маршруту", - пояснила Якименко.

Водночас під час планування самостійної поїздки на мандрівника лягає більше відповідальності.

"Треба врахувати додаткові витрати - трансфери, страховку, туристичні податки, оплату багажу, організацію дозвілля на місці", - розповіла фахівець.

Вона зауважила, що при плануванні поїздки, наприклад, в Ісландію, Португалію чи Індонезію - самостійне бронювання може бути вигідніше.

"Особливо якщо плануєте за 2-3 місяці, вмієте комбінувати лоукости та шукаєте житло через Airbnb або Booking з гнучкими умовами", - наголосила власниця турагенції.

В які країни вигідніше брати тур

Згідно з інформацією Якименко, якщо ви плануєте поїздку до Туреччини, Єгипту чи Тунісу - майже завжди вигідніше брати тур.

Вона пояснила, що туроператори бронюють "блоки квитків і номерів" за пів року, тому їхня собівартість нижча, ніж у відкритому продажу.

"Ми часто бачимо, як переліт з готелем на 7 днів виходить дешевше, ніж просто квиток у два боки", - поділилась експерт.

Вона нагадала також, що обираючи варіант туру, відповідальності за організацію відпочинку на мандрівникові - значно менше.

"У турі це все за вас вже хтось зробив. Ви платите один раз - і отримуєте переліт, трансфер, готель, харчування. Часто це знімає головний біль. Особливо якщо їдете вперше, або з дитиною, або не хочете нічого планувати", - підсумувала Якименко.