Відправляв "кадирівців" на війну. В Україні судитимуть голову парламенту Чечні

Служба безпеки України завершила розслідування щодо голови парламенту Чечні Магомеда Даудова. Справу скеровано до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Згідно з даними слідства, з травня 2022 до жовтня 2023 року Даудов виконував вказівки голови Чечні Рамзана Кадирова щодо формування штурмових загонів бойовиків для війни проти України.
За безпосередньої участі Даудова на Північному Кавказі було створено 78-й моторизований полк спецпризначення "Північ-Ахмат", а також батальйони "Південь-Ахмат", "Захід-Ахмат" й "Схід-Ахмат".
Пізніше підрозділи терористів включили до складу угруповань Росії й перекинули до тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей.
"Там "кадирівці" беруть участь у репресіях проти цивільного населення, під час яких викрадають людей, що чинять спротив загарбникам", - пише СБУ.
Зокрема Даудов протягом липня-листопада 2022 року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Де зустрічався з ватажками бойовиків й закликав їх до бойових дій проти наших воїнів.
Фото: Магомед Даудов, голова парламенту Чечні (t.me/SBUkr)
У тому ж числі злочинець закликав мешканців Північного Кавказу вступати до окупаційних загонів Кадирова у власному Telegram-каналі.
Даудову було повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
"Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що в Україні судитимуть колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова за інформаційну допомогу Росії та заклики до повалення влади. СБУ завершила розслідування.
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