Відправка північнокорейських військ до Росії була ідеєю КНДР, - NYT

Відправка північнокорейських військ до Росії була ідеєю Пхеньяна, а не Кремля. Однак російський диктатор Володимир Путін швидко підтримав її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Видання зазначає, що коли цієї осені до Росії почали прибувати північнокорейські війська, деякі західні посадовці вважали це ознакою того, що Кремль відчайдушно потребує більше солдатів.

Однак американські розвідувальні служби дійшли висновку, що розгортання військ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії, хоча Путін швидко підтримав її.

Згідно з українськими та західними оцінками, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив до Росії щонайменше 10 тисяч військовослужбовців. Північнокорейці здебільшого увійшли до складу російських підрозділів, які ведуть контрнаступ проти українських сил у Курській області.

Американські чиновники припускають, що лідер КНДР Кім Чен Ин не отримав від РФ щось у відповідь за таку "послугу" негайно.

Натомість, за їхніми словами, північнокорейський лідер, схоже, сподівається, що Росія віддячить йому в майбутньому, зокрема, підтримкою в дипломатичній боротьбі, допомогою в разі виникнення кризи й наданням технологій.

Також американські офіційні особи заявили, що для Росії важливо заручитися підтримкою Північної Кореї та Ірану, які надавали їй військову допомогу під час війни.

Це дозволило Росії підтримувати інтенсивний артилерійський обстріл на лінії фронту і чинити тиск на українські міста, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури за допомогою безпілотників.