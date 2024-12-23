Отправка северокорейских войск в Россию была идеей КНДР, - NYT
Отправка северокорейских войск в Россию была идеей Пхеньяна, а не Кремля. Однако российский диктатор Владимир Путин быстро поддержал ее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Издание отмечает, что когда этой осенью в Россию начали прибывать северокорейские войска, некоторые западные чиновники считали это признаком того, что Кремль отчаянно нуждается в большем количестве солдат.
Однако американские разведывательные службы пришли к выводу, что развертывание войск было идеей Северной Кореи, а не России, хотя Путин быстро поддержал ее.
Согласно украинским и западным оценкам, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в Россию не менее 10 тысяч военнослужащих. Северокорейцы в основном вошли в состав российских подразделений, которые ведут контрнаступление против украинских сил в Курской области.
Американские чиновники предполагают, что лидер КНДР Ким Чен Ын не получил от РФ что-то в ответ за такую "услугу" немедленно.
Зато, по их словам, северокорейский лидер, похоже, надеется, что Россия отблагодарит его в будущем, в частности, поддержкой в дипломатической борьбе, помощью в случае возникновения кризиса и предоставлением технологий.
Также американские официальные лица заявили, что для России важно заручиться поддержкой Северной Кореи и Ирана, которые оказывали ей военную помощь во время войны.
Это позволило России поддерживать интенсивный артиллерийский обстрел на линии фронта и оказывать давление на украинские города, атакуя объекты критической инфраструктуры с помощью беспилотников.
КНДР отправила войска в Россию
Напомним, осенью стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию более десяти тысяч своих военных. После тренировки определенную часть уже бросили в Курскую область, где солдаты КНДР вместе с росармией воюют против Сил обороны Украины.
16 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ уже начала привлекать военных КНДР к боям в Курской области.
Как рассказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко 18 декабря, потери войск КНДР в Курской области уже превышают 200 человек.
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