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Отправка северокорейских войск в Россию была идеей КНДР, - NYT

Понедельник 23 декабря 2024 18:11
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Отправка северокорейских войск в Россию была идеей КНДР, - NYT Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Степанова

Отправка северокорейских войск в Россию была идеей Пхеньяна, а не Кремля. Однако российский диктатор Владимир Путин быстро поддержал ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Издание отмечает, что когда этой осенью в Россию начали прибывать северокорейские войска, некоторые западные чиновники считали это признаком того, что Кремль отчаянно нуждается в большем количестве солдат.

Однако американские разведывательные службы пришли к выводу, что развертывание войск было идеей Северной Кореи, а не России, хотя Путин быстро поддержал ее.

Согласно украинским и западным оценкам, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в Россию не менее 10 тысяч военнослужащих. Северокорейцы в основном вошли в состав российских подразделений, которые ведут контрнаступление против украинских сил в Курской области.

Американские чиновники предполагают, что лидер КНДР Ким Чен Ын не получил от РФ что-то в ответ за такую "услугу" немедленно.

Зато, по их словам, северокорейский лидер, похоже, надеется, что Россия отблагодарит его в будущем, в частности, поддержкой в дипломатической борьбе, помощью в случае возникновения кризиса и предоставлением технологий.

Также американские официальные лица заявили, что для России важно заручиться поддержкой Северной Кореи и Ирана, которые оказывали ей военную помощь во время войны.

Это позволило России поддерживать интенсивный артиллерийский обстрел на линии фронта и оказывать давление на украинские города, атакуя объекты критической инфраструктуры с помощью беспилотников.

КНДР отправила войска в Россию

Напомним, осенью стало известно, что Северная Корея перебросила в Россию более десяти тысяч своих военных. После тренировки определенную часть уже бросили в Курскую область, где солдаты КНДР вместе с росармией воюют против Сил обороны Украины.

16 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ уже начала привлекать военных КНДР к боям в Курской области.

Как рассказал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко 18 декабря, потери войск КНДР в Курской области уже превышают 200 человек.

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