Відпрацювання 300 тисяч заяв "єВідновлення" дасть можливість отримати житло 1 млн українців, - Шуляк

За її словами, на сьогодні отримано майже 85 тис. заяв за обома видами компенсації - на ремонт пошкодженого житла та на купівлю нового замість зруйнованого, з них відпрацьовано 65 тис. заяв.

"Ми розуміємо, що якщо зможемо до кінця поточного року відпрацювати 300 тис. заяв за обома видами компенсації, що ми і ставимо собі за мету, для нас буде величезна перемога в цій сфері, оскільки таким чином ми забезпечимо житлом приблизно 1 млн українців", - зауважила Шуляк.

Втім парламентар додала - рівень поінформованості громадян щодо можливості отримати компенсацію "єВідновлення" на сьогодні дуже низький - українці, які по закону мають право отримати відшкодування своїх житлових втрат, просто не знають, що це можливо. Тому рівень обізнаності українців у цьому напрямку потрібно суттєво збільшувати.

"Згідно з даними опитування Transparency International Ukraine, 65% тих, хто зазнав збитків та руйнувань, не подавали заявку на компенсацію. З них значна частина - 37%, вважає, що у держави є більш нагальні потреби, 12% вважають, що є люди, які постраждали більше, тому нехай держава допомагає саме їм. При цьому 26% не подавались на допомогу, бо не вірять, що її отримають. Тож нам варто змінювати ці настрої і очікування українців", - підкреслила Шуляк.

Як отримати компенсацію "єВідновлення" за пошкоджене житло

Подати за допомогою порталу або застосунку Дія інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;

Подати заяву за компенсацію через портал або застосунок Дія, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об’єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;

Дочекатися, доки житло обстежить комісія - це відбудеться протягом 30 днів. Вона і винесе рішення про надання компенсації;

При позитивному рішенні щодо компенсації за пошкоджене житло для отримання коштів громадянину потрібно відкрити рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми. Наразі їх сім: Приватбанк, Monobank, "Сенс банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank та izibank.

Як отримати компенсацію "єВідновлення" за знищене житло

Подати за допомогою порталу або застосунку Дія інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;

Подати заяву за компенсацію через портал або застосунок Дія, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об’єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;

Дочекатися, доки житло обстежить комісія - це відбудеться протягом 30 днів. Вона і винесе рішення про надання компенсації;

Отримати у застосунку Дія житловий сертифікат;

Вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в Дії. Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;

Припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Шуляк також зауважила: досить висока інформованість про послугу вже є у ЄС - наприкінці минулого року це відзначили представники Комітету Європейського парламенту з питань регіонального розвитку (REGI), які висловили бажання перейняти українську систему компенсації, в основі якої лежить Реєстр зруйнованого та знищеного майна, щоб користуватися такою задля компенсації житла для людей у світі, домівки яких постраждали від стихійних лих.

Крім цього нардеп зазначила, що подальша реалізація українського "єВідновлення" частково вирішує проблему з ВПО, оскільки наявність житла - одна з двох основних причин, чому українці не поспішають повертатися в Україну.