Отработка 300 тысяч заявлений "єВідновлення" позволит получить жилье 1 млн украинцев, - Шуляк

По ее словам, на сегодня получено почти 85 тыс. заявлений по обоим видам компенсации - на ремонт поврежденного жилья и на покупку нового вместо разрушенного, из них отработано 65 тыс. заявлений.

"Мы понимаем, что если сможем до конца текущего года отработать 300 тыс. заявлений по обоим видам компенсации, что мы и ставим своей целью, для нас будет огромная победа в этой сфере, поскольку таким образом мы обеспечим жильем примерно 1 млн украинцев", - заметила Шуляк.

Впрочем, парламентарий добавила - уровень осведомленности граждан о возможности получить компенсацию "есть Восстановление" на сегодня очень низкий - украинцы, которые по закону имеют право получить возмещение своих жилищных потерь, просто не знают, что это возможно. Поэтому уровень осведомленности украинцев в этом направлении нужно существенно увеличивать.

"Согласно данным опроса Transparency International Ukraine, 65% понесших убытки и разрушения не подавали заявку на компенсацию. Из них значительная часть - 37%, считает, что у государства есть более насущные потребности, 12% считают, что есть люди , которые пострадали больше, поэтому пусть государство помогает именно им. При этом 26% не подавались на помощь, потому что не верят, что его получат. Поэтому нам следует менять эти настроения и ожидания украинцев", - подчеркнула Шуляк.

Как получить компенсацию "єВідновлення" за поврежденное жилье

Подать с помощью портала или приложения Дія информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье;

Подать заявление за компенсацию через портал или приложение Дія, через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦПАУ убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится;

Дождаться, пока жилье обследует комиссия - это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации;

При положительном решении о компенсации за поврежденное жилье для получения средств гражданину нужно открыть счет "єВідновлення" в одном из банков-участников программы. Пока их семь: Приватбанк, Monobank, "Сенс банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank и izibank.

Как получить компенсацию "єВідновлення" за уничтоженное жилье

Подать с помощью портала или приложения Дія информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье;

Подать заявление за компенсацию через портал или приложение Действие, через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦПАУ убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится;

Дождаться, пока жилье обследует комиссия - это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации;

Получить в приложении Дія жилищный сертификат;

Выбрать новое жилье и забронировать средства на него в Дія. В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение о бронировании;

Прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу.

Шуляк также отметила, что достаточно высокая информированность об услуге уже есть в ЕС - в конце прошлого года это отметили представители Комитета Европейского парламента по вопросам регионального развития (REGI), которые выразили желание перенять украинскую систему компенсации, в основе которой лежит Реестр разрушенного и уничтоженного имущества, чтобы пользоваться таковой для компенсации жилья для людей в мире, дома которых пострадали от стихийных бедствий.

Кроме этого нардеп отметила, что дальнейшая реализация украинского "єВідновлення" частично решает проблему с ВПЛ, поскольку наличие жилья - одна из двух основных причин, почему украинцы не спешат возвращаться в Украину.