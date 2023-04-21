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Отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры с тренировок

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Пятница 21 апреля 2023 18:46
Отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры с тренировок Фото: отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры по тренировкам (t.me/azov_media)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы "Азова" показали очередные тренировки во время которых воины отработали десантирование с бронетехники, штурм окопов и зданий в ситуации ближнего боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады НГУ "Азов".

"Во время занятий "азовцы" прошли боевое слаживание с использованием бронемашин повышенной проходимости International MaxxPro класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), имеющих усиленную противоминную защиту", - пишет пресс-служба.

Во время тренировок воины отработали:

  • быстрое развертывание в тактические формации;
  • наступление на позиции противника и штурм зданий.
  • "зачистку" помещений, что является одной из самых сложных задач в ситуации ближнего боя;

"Приобретение подобных навыков - залог профессиональности бойца. А всесторонняя подготовка формирует его устойчивость и уверенность на поле боя", - добавляет пресс-служба.

Фото: отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры по тренировкам (t.me/azov_media)

Напомним, РБК-Украина писало о недавних тренировках "азовцев" во время которых воины изучали характеристики СПГ и упражнялись в стрельбе по разным типам целей.

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