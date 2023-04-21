Отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры с тренировок
Бойцы "Азова" показали очередные тренировки во время которых воины отработали десантирование с бронетехники, штурм окопов и зданий в ситуации ближнего боя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бригады НГУ "Азов".
"Во время занятий "азовцы" прошли боевое слаживание с использованием бронемашин повышенной проходимости International MaxxPro класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), имеющих усиленную противоминную защиту", - пишет пресс-служба.
Во время тренировок воины отработали:
- быстрое развертывание в тактические формации;
- наступление на позиции противника и штурм зданий.
- "зачистку" помещений, что является одной из самых сложных задач в ситуации ближнего боя;
"Приобретение подобных навыков - залог профессиональности бойца. А всесторонняя подготовка формирует его устойчивость и уверенность на поле боя", - добавляет пресс-служба.
Фото: отработали штурм и не только: "азовцы" показали кадры по тренировкам (t.me/azov_media)
Напомним, РБК-Украина писало о недавних тренировках "азовцев" во время которых воины изучали характеристики СПГ и упражнялись в стрельбе по разным типам целей.
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