UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відпрацьовували удари з суші та моря. Китай провів навчання біля Тайваню

Фото: Китай провів навчання біля берегів Тайваню (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайські військові провели чергові бойові навчання навколо Тайваню, під час яких відпрацьовувалися удари із суші та моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно із заявою східного командування Народно-визвольної армії Китаю, армія організувала спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню.

"Мета навчань полягала в тому, щоб перевірити спільні бойові можливості та рішуче протистояти провокаційним діям зовнішніх сил та сил тайванських сепаратистів", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що Японія протягом останніх двох тижнів неодноразово піднімала реактивні винищувачі та відправляла військові кораблі для спостереження за китайським авіаносцем "Ляонін".

Також раніше над Південно-Китайським морем китайський винищувач здійснив небезпечний маневр, пролітаючи повз американський літак-розвідник на відстані 3 метрів, змусивши вжити заходів щодо ухилення, щоб уникнути зіткнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайТайвань