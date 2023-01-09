Відпрацьовували удари з суші та моря. Китай провів навчання біля Тайваню

Китайські військові провели чергові бойові навчання навколо Тайваню, під час яких відпрацьовувалися удари із суші та моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Згідно із заявою східного командування Народно-визвольної армії Китаю, армія організувала спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню.
"Мета навчань полягала в тому, щоб перевірити спільні бойові можливості та рішуче протистояти провокаційним діям зовнішніх сил та сил тайванських сепаратистів", - йдеться у заяві.
Раніше повідомлялося, що Японія протягом останніх двох тижнів неодноразово піднімала реактивні винищувачі та відправляла військові кораблі для спостереження за китайським авіаносцем "Ляонін".
Також раніше над Південно-Китайським морем китайський винищувач здійснив небезпечний маневр, пролітаючи повз американський літак-розвідник на відстані 3 метрів, змусивши вжити заходів щодо ухилення, щоб уникнути зіткнення.
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