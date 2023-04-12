ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відповідав за комунікації по Україні. У Держдепі США призначили нового спікера

Новость на русском →
Середа 12 квітня 2023 06:48
Відповідав за комунікації по Україні. У Держдепі США призначили нового спікера Фото: держдепартамент США призначив нового спікера (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

На посаду офіційного представника Державного департаменту США призначено Метью Міллера.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Міллер працював у Раді національної безпеки США, де керував інформаційно-роз'яснювальною роботою та комунікаціями щодо України. До цього він обіймав посаду директора Управління зв'язків із громадськістю у Міністерстві юстицій США, а також був представником генпрокурора США Еріка Холдера.

Попередній представник Держдепартаменту Нед Прайс пішов у відставку 17 березня. Пан Прайс отримав нову посаду, де він відповідає за політичні та адміністративні функції відомства. Його заступник Ведант Патель виконував обов'язки речника Держдепартаменту до призначення Метью Міллера.

Раніше ми писали, що офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс збирався піти у відставку наприкінці березня. Він був головним представником Держдепу із приходу до влади адміністрації Байдена.

Раніше в Держдепі заявили, що Сполучені Штати не мають жодних сумнівів у тому, що Росія та її збройні сили скоюють військові злочини в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно