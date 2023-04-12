Отвечал за коммуникации по Украине. В Госдепе США назначили нового спикера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения РФ Миллер работал в Совете национальной безопасности США, где руководил информационно-разъяснительной работой и коммуникациями по Украине. До этого он занимал должность директора Управления по связям с общественностью в Министерстве юстиций США, а также был представителем генпрокурора США Эрика Холдера.

Прошлый представитель Госдепартамента Нед Прайс ушел в отставку 17 марта. Господин Прайс получил новую должность, на которой он отвечает за политические и административные функции ведомства. Его заместитель Ведант Патель выполнял обязанности пресс-секретаря Госдепартамента до назначения Мэтью Миллера.