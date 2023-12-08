Відповідатиме за допомогу Україні. Європейський інвестиційний банк очолить міністр Іспанії

Планується, що вона розпочне роботу в люксембурзькому банку 1 січня, у день закінчення терміну повноважень нинішнього глави Вернера Хойєра.

"Для мене велика честь отримати підтримку моїх колег-міністрів фінансів, які очолять Європейський інвестиційний банк", - сказала Кальвіньо.

Вона уточнила, що ЄІБ відіграватиме ще важливішу роль у майбутньому, фінансуючи перехід до "зеленої" економіки, забезпечуючи фінансову підтримку відновлення України, а також підтримуючи роль Європи у світі.

Видання пише, що Кальвіньо отримала серйозну підтримку, коли міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем, який очолював процес відбору, підтримав її заявку в листі до міністрів фінансів ЄС минулої п'ятниці і дав їм час до понеділка, щоб висловити свої заперечення.

Надія Кальвіньо

Іспанський економіст і державний діяч. З 12 липня 2021 року - перший заступник голови уряду Іспанії, з 21 листопада 2023 року - міністр економіки, торгівлі та бізнесу Іспанії.

Голова Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC) з 2021 року. У минулому - міністр з економічних питань і цифрових перетворень, другий і третій заступник голови уряду, міністр економіки та підприємництва, чиновник Європейського союзу. З 2014 до 2018 року обіймала в Європейській комісії посаду генерального директора з бюджетних питань.

Європейський інвестиційний банк і Україна

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом і віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку.

Також 2 листопада стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділить Україні 450 млн євро на відновлення.