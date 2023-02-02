У ЄС про очікування від завтрашнього саміту: робота над майбутнім України в блоку має розпочатися зараз

Європарламент прийняв резолюцію, в якій детально виклав свої очікування від майбутнього саміту Україна-ЄС, що пройде 3 лютого в Києві. Так, блок має "працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки, щоб забезпечити приєднання України до єдиного ринку ЄС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Євродепутати наголошують, що приєднання до ЄС є процесом, заснованим на заслугах, який передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання пов’язаних з ЄС реформ і критеріїв вступу. Вони також закликають українську владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи для ефективного узгодження з критеріями членства в ЄС.

ЄС має посилити підтримку України

Парламент закликає країни-члени ЄС збільшити та прискорити військову допомогу Києву, зокрема надання зброї, а також істотну політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Лідерів закликають на майбутньому саміті Україна-ЄС визначити пріоритетним комплексний пакет заходів з відновлення для України. Цей пакет має бути зосереджений на допомозі, реконструкції та відновленні в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Підтримка сприятиме подальшому економічному зростанню в Україні після війни.

Оцінюючи потреби України у відбудові, резолюція також повторює заклик парламенту використовувати заморожені активи російського Центрального банку, а також активи російських олігархів для фінансування післявоєнної реконструкції.

Санкції проти Росії

Євродепутати також закликають країни-члени прийняти десятий пакет санкцій проти РФ якнайшвидше та постійно та активно пропонувати нові сектори та осіб для обмежень.

Парламент закликає накласти санкції на такі компанії, як "Лукойл" і "Росатом", які все ще присутні на ринку ЄС. Посадові особи, причетні до широкого спектру протиправних дій, включаючи примусові депортації та проведення фальшивих референдумів на окупованій українській території, також мають бути піддані санкціям.

У резолюції також повторюються заклики євродепутатів до негайного та повного ембарго на імпорт ЄС викопного палива та урану з Росії, а також до повної відмови від газопроводів Nord Stream 1 і 2 у Балтійському морі.