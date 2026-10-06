Роман Балашов: відповідальна гра як фактор довіри до бренду в індустрії
Налаштування лімітів стає елементом базової цифрової гігієни — де свідомий гравець визначає власні межі ще до початку гри. У ТОВ "СІТІКОД" (бренд BETON) ми робимо відповідальну гру помітною частиною щоденної роботи компанії.
Про те, як працюють ці інструменти та яку роль у системі захисту гравців відіграють технології, РБК-Україна розповів керівник BETON Роман Балашов.
Інструменти захисту гравця в практиці BETON
Найбільший попит серед наших користувачів мають тимчасові паузи, так званий cool-off тривалістю від 24 годин до місяця. Не менший попит мають добові ліміти, які людина встановлює для себе самостійно.
Роботу із захисту гравця ми вибудовуємо так, щоб автоматизація й команда мали чітко розподілені ділянки відповідальності. Автоматизація бере на себе технічний і правовий бар'єр, тобто унеможливлює допуск до гри для тих, кому це заборонено законом.
Служба підтримки аналізує контекст, зважаючи на емоційний стан користувача й маркери фрустрації.
Якщо ми бачимо, що в користувача назріває проблема, команда діє індивідуально: надає роз'яснення, допомагає встановити паузу або самостійно ініціює блокування акаунта без права поновлення.
Технології протидії шахрайству та напрями розвитку
Anti-Fraud команда аналізує реальні шахрайські патерни й на їхній основі створює формули, які потім інтегрує в систему. У ній AI працює як "супер-аналізатор" великих даних і за лічені секунди підсвічує аномалії чи нестандартну поведінку, зокрема спроби "вийти з матриці".
Наша мета полягає у створенні автоматизованої ризик-системи нового покоління, де первинне виявлення складних аномалій бере на себе AI, тоді як за людиною залишається ухвалення зважених рішень з урахуванням етики та процедур.
Помітність як основа довіри
Цього року вийшов 5WPR Sports Betting & Online Gaming Public Trust Index 2026, перше щорічне дослідження довіри до брендів у сфері спортивних ставок та онлайн-гемблінгу, яке охопило 25 найбільших операторів США.
Його автори зафіксували, що 71% активних гравців не можуть пригадати жодного конкретного повідомлення про відповідальну гру від оператора, яким користуються, здебільшого через те, що такі повідомлення розміщують у футерах і подають дрібним шрифтом.
Середній показник їхньої помітності становить лише 28 балів зі 100. Публічна видимість керівників компаній на цю тему оцінена приблизно так само, у 29 балів зі 100.
Водночас оператори, які говорять про відповідальну гру помітно, стабільно демонструють сильніші показники тональності публікацій у ЗМІ та рідше стикаються з реактивними кризовими циклами.
Дослідження описує американський ринок, проте його висновки варті уваги й для українського ринку. Довіра до бренду виростає з того, що людина може побачити на власні очі.
Відповідальна гра, винесена з футера в повноцінну комунікацію бренду та підкріплена позицією керівництва, дає аудиторії зрозумілий доказ того, що компанії не байдуже до своїх користувачів.
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана 20.11.2023 Рішенням КРАІЛ № 364 від 03.11.2023 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10.10.2025 Рішенням ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025. Реклама. 21+