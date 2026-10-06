ua en ru
Вт, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Роман Балашов: відповідальна гра як фактор довіри до бренду в індустрії

16:52 06.10.2026 Вт
3 хв
promo
aimg Сергій Новіков
Роман Балашов: відповідальна гра як фактор довіри до бренду в індустрії Роман Балашов (фото: ТОВ "СІТІКОД")
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Налаштування лімітів стає елементом базової цифрової гігієни — де свідомий гравець визначає власні межі ще до початку гри. У ТОВ "СІТІКОД" (бренд BETON) ми робимо відповідальну гру помітною частиною щоденної роботи компанії.

Про те, як працюють ці інструменти та яку роль у системі захисту гравців відіграють технології, РБК-Україна розповів керівник BETON Роман Балашов.

Інструменти захисту гравця в практиці BETON

Найбільший попит серед наших користувачів мають тимчасові паузи, так званий cool-off тривалістю від 24 годин до місяця. Не менший попит мають добові ліміти, які людина встановлює для себе самостійно.

Роботу із захисту гравця ми вибудовуємо так, щоб автоматизація й команда мали чітко розподілені ділянки відповідальності. Автоматизація бере на себе технічний і правовий бар'єр, тобто унеможливлює допуск до гри для тих, кому це заборонено законом.

Служба підтримки аналізує контекст, зважаючи на емоційний стан користувача й маркери фрустрації.

Якщо ми бачимо, що в користувача назріває проблема, команда діє індивідуально: надає роз'яснення, допомагає встановити паузу або самостійно ініціює блокування акаунта без права поновлення.

Технології протидії шахрайству та напрями розвитку

Anti-Fraud команда аналізує реальні шахрайські патерни й на їхній основі створює формули, які потім інтегрує в систему. У ній AI працює як "супер-аналізатор" великих даних і за лічені секунди підсвічує аномалії чи нестандартну поведінку, зокрема спроби "вийти з матриці".

Наша мета полягає у створенні автоматизованої ризик-системи нового покоління, де первинне виявлення складних аномалій бере на себе AI, тоді як за людиною залишається ухвалення зважених рішень з урахуванням етики та процедур.

Помітність як основа довіри

Цього року вийшов 5WPR Sports Betting & Online Gaming Public Trust Index 2026, перше щорічне дослідження довіри до брендів у сфері спортивних ставок та онлайн-гемблінгу, яке охопило 25 найбільших операторів США.

Його автори зафіксували, що 71% активних гравців не можуть пригадати жодного конкретного повідомлення про відповідальну гру від оператора, яким користуються, здебільшого через те, що такі повідомлення розміщують у футерах і подають дрібним шрифтом.

Середній показник їхньої помітності становить лише 28 балів зі 100. Публічна видимість керівників компаній на цю тему оцінена приблизно так само, у 29 балів зі 100.

Водночас оператори, які говорять про відповідальну гру помітно, стабільно демонструють сильніші показники тональності публікацій у ЗМІ та рідше стикаються з реактивними кризовими циклами.

Дослідження описує американський ринок, проте його висновки варті уваги й для українського ринку. Довіра до бренду виростає з того, що людина може побачити на власні очі.

Відповідальна гра, винесена з футера в повноцінну комунікацію бренду та підкріплена позицією керівництва, дає аудиторії зрозумілий доказ того, що компанії не байдуже до своїх користувачів.

Роман Балашов: відповідальна гра як фактор довіри до бренду в індустрії

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана 20.11.2023 Рішенням КРАІЛ № 364 від 03.11.2023 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10.10.2025 Рішенням ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025. Реклама. 21+

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Казино Ігри
Новини
Росія вдарила по дорозі на Одещині: п'ятеро постраждалих, один вкрай важкий
Росія вдарила по дорозі на Одещині: п'ятеро постраждалих, один вкрай важкий
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла