Роман Балашов: ответственная игра как фактор доверия к бренду в индустрии

Настройка лимитов становится элементом базовой цифровой гигиены – где сознательный игрок определяет собственные пределы еще до начала игры. В ООО "Ситикод" (бренд BETON) мы делаем ответственную игру заметной частью ежедневной работы компании.

О том, как работают эти инструменты и какую роль в системе защиты игроков играют технологии, РБК-Украина рассказал руководитель BETON Роман Балашов.

Инструменты защиты игрока в практике BETON

Наибольшим спросом среди наших пользователей пользуются временные паузы, так называемый cool-off продолжительностью от 24 часов до месяца. Не меньшим спросом пользуются суточные лимиты, которые человек устанавливает для себя самостоятельно.

Работу по защите игрока мы выстраиваем так, чтобы автоматизация и команда имели четко распределенные участки ответственности. Автоматизация берет на себя технический и правовой барьер, то есть делает невозможным допуск к игре для тех, кому это запрещено законом.

Служба поддержки анализирует контекст, учитывая эмоциональное состояние пользователя и маркеры фрустрации.

Если мы видим, что у пользователя назревает проблема, команда действует индивидуально: дает разъяснение, помогает установить паузу или самостоятельно инициирует блокировку аккаунта без права обновления.

Технологии противодействия мошенничеству и направления развития

Anti-Fraud команда анализирует реальные мошеннические паттерны и на их основе создает формулы, которые затем интегрируются в систему. В ней AI работает как "супер-анализатор" больших данных и в считанные секунды подсвечивает аномалии или нестандартное поведение, в том числе попытки "выйти из матрицы".

Наша цель состоит в создании автоматизированной риск-системы нового поколения, где первоначальное выявление сложных аномалий берет на себя AI, тогда как за человеком остается принятие взвешенных решений с учетом этики и процедур.

Заметность как основа доверия

В этом году вышел 5WPR Sports Betting & Online Gaming Public Trust Index 2026, первое ежегодное исследование доверия к брендам в сфере спортивных ставок и онлайн-гемблингу, которое охватило 25 крупнейших операторов США.

Его авторы зафиксировали, что 71% активных игроков не могут вспомнить ни одного конкретного сообщения об ответственной игре от оператора, которым пользуются, в основном из-за того, что такие сообщения размещают в футерах и представляют мелким шрифтом.

Средний показатель их заметности составляет лишь 28 из 100 баллов. Публичная видимость руководителей компаний на эту тему оценена примерно так же, в 29 из 100 баллов.

В то же время операторы, которые говорят об ответной игре заметно, стабильно демонстрируют более сильные показатели тональности публикаций в СМИ и реже сталкиваются с реактивными кризисными циклами.

Исследование описывает американский рынок, однако его выводы достойны внимания и для украинского рынка. Доверие к бренду вырастает из того, что человек может увидеть своими глазами.

Ответственная игра, вынесенная из футера в полноценную коммуникацию бренда и подкрепленная позицией руководства, дает аудитории понятное доказательство того, что компании не безразличны к своим пользователям.