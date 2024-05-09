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Відповідає плану: голова фінансового комітету Ради пояснив здешевлення гривні

Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

З початку року курс гривні до долара впав на 5,8%, що відповідає плановим показникам, закладеним до державного бюджету України.

Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Telegram.

"Маємо помірні темпи девальвації гривні за перші 4 місяці на 5,8%. Це відповідає прогнозній динаміці розрахункового курсу, закладеній у бюджет-2024 (девальвація приблизно на 10%, середній курс 40,7 грн/долар)", - написав він.

Гетманцев нагадав, що НБУ не прогнозує курс і не таргетує зараз його цільове значення. "Утім не можу не відмітити, що нарешті маємо більшу гармонію у цьому питанні між монетарною і фіскальною політикою", - додав він.

За його словами, з огляду на визначеність щодо зовнішнього фінансування до кінця 2024 року, значний обсяг міжнародних резервів, продовження відносно жорсткої монетарної політики і послідовну політику НБУ щодо валютної лібералізації, ситуація на валютному ринку у короткостроковій перспективі залишатиметься контрольованою.

Гетманцев повідомив, що за січень - квітень 2024 року середній офіційний курс гривні до долара склав 38,47 грн/долар. Офіційний курс на 30 квітня 2024 року - 39,67 грн/долар.

За середньомісячним офіційним курсом гривня девальвувала:

  • За квітень 2024 року - на 1,8% (до березня 2024 року)
  • За 4 місяці з початку року - на 5,8% (до грудня 2023 року)
  • За час після переходу до керованої гнучкості - на 7,1% (до фіксованого курсу 36,57 грн/долар).

 

Нагадаємо, Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

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