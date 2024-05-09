Відповідає плану: голова фінансового комітету Ради пояснив здешевлення гривні

"Маємо помірні темпи девальвації гривні за перші 4 місяці на 5,8%. Це відповідає прогнозній динаміці розрахункового курсу, закладеній у бюджет-2024 (девальвація приблизно на 10%, середній курс 40,7 грн/долар)", - написав він.

Гетманцев нагадав, що НБУ не прогнозує курс і не таргетує зараз його цільове значення. "Утім не можу не відмітити, що нарешті маємо більшу гармонію у цьому питанні між монетарною і фіскальною політикою", - додав він.

За його словами, з огляду на визначеність щодо зовнішнього фінансування до кінця 2024 року, значний обсяг міжнародних резервів, продовження відносно жорсткої монетарної політики і послідовну політику НБУ щодо валютної лібералізації, ситуація на валютному ринку у короткостроковій перспективі залишатиметься контрольованою.

Гетманцев повідомив, що за січень - квітень 2024 року середній офіційний курс гривні до долара склав 38,47 грн/долар. Офіційний курс на 30 квітня 2024 року - 39,67 грн/долар.

За середньомісячним офіційним курсом гривня девальвувала: