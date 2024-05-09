RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отвечает плану: глава финансового комитета Рады пояснил падение гривны

Фото: председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

С начала года курс гривны к доллару упал на 5,8%, что соответствует плановым показателям, заложенным в государственный бюджет Украины.

Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram.

"Имеем умеренные темпы девальвации гривны за первые 4 месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в бюджет-2024 (девальвация примерно на 10%, средний курс 40,7 грн/доллар)", – написал он.

Гетманцев напомнил, что НБУ не прогнозирует курс и не таргетирует его целевое значение. "Впрочем, не могу не отметить, что наконец-то имеем большую гармонию в этом вопросе между монетарной и фискальной политикой", - добавил он.

По его словам, учитывая определенность внешнего финансирования до конца 2024 года, значительный объем международных резервов, продолжение относительно жесткой монетарной политики и последовательную политику НБУ по валютной либерализации, ситуация на валютном рынке в краткосрочной перспективе будет контролируемой.

Гетманцев сообщил, что за январь - апрель 2024 года средний официальный курс гривны к доллару составил 38,47 грн/доллар. Официальный курс на 30 апреля 2024 года - 39,67 грн/доллар.

По среднемесячному официальному курсу гривна девальвировала:

  • За апрель 2024 года – на 1,8% (до марта 2024 года)
  • За 4 месяца с начала года – на 5,8% (до декабря 2023 года)
  • За время после перехода к управляемой гибкости – на 7,1% (до фиксированного курса 36,57 грн/доллар).

 

Напомним, Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ