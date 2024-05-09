Отвечает плану: глава финансового комитета Рады пояснил падение гривны

"Имеем умеренные темпы девальвации гривны за первые 4 месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в бюджет-2024 (девальвация примерно на 10%, средний курс 40,7 грн/доллар)", – написал он.

Гетманцев напомнил, что НБУ не прогнозирует курс и не таргетирует его целевое значение. "Впрочем, не могу не отметить, что наконец-то имеем большую гармонию в этом вопросе между монетарной и фискальной политикой", - добавил он.

По его словам, учитывая определенность внешнего финансирования до конца 2024 года, значительный объем международных резервов, продолжение относительно жесткой монетарной политики и последовательную политику НБУ по валютной либерализации, ситуация на валютном рынке в краткосрочной перспективе будет контролируемой.

Гетманцев сообщил, что за январь - апрель 2024 года средний официальный курс гривны к доллару составил 38,47 грн/доллар. Официальный курс на 30 апреля 2024 года - 39,67 грн/доллар.

По среднемесячному официальному курсу гривна девальвировала: