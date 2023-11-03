Блінкен знову прибув до Ізраїлю: обговорить з владою "триваючу кампанію проти ХАМАС"

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 3 листопада, прибув до Ізраїлю для зустрічі з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху та іншими високопосадовцями. Це вже третій його візит після нападу ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У коментарях для ЗМІ перед від'їздом із Вашингтона вчора Блінкен сказав, що планує поговорити з ізраїльським урядом про "триваючу кампанію проти терористичної організації ХАМАС" і "кроки, які необхідно вжити для захисту цивільних осіб".

Держсекретар США також має намір обговорити заручників, яких утримує ХАМАС, і запобігання ширшому регіональному конфлікту.

За словами Блінкена, постійний потік цієї гуманітарної допомоги та від'їзд цивільних осіб будуть ще одним ключовим предметом його розмов в Ізраїлі.

Допомога Ізраїлю від США

Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд долларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Крім цього, США направили на Близький Схід своїх військовослужбовців та два авіаносці.