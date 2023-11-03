ua en ru
Пт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен знову прибув до Ізраїлю: обговорить з владою "триваючу кампанію проти ХАМАС"

Ізраїль, П'ятниця 03 листопада 2023 09:13
UA EN RU
Блінкен знову прибув до Ізраїлю: обговорить з владою "триваючу кампанію проти ХАМАС" Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 3 листопада, прибув до Ізраїлю для зустрічі з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху та іншими високопосадовцями. Це вже третій його візит після нападу ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У коментарях для ЗМІ перед від'їздом із Вашингтона вчора Блінкен сказав, що планує поговорити з ізраїльським урядом про "триваючу кампанію проти терористичної організації ХАМАС" і "кроки, які необхідно вжити для захисту цивільних осіб".

Держсекретар США також має намір обговорити заручників, яких утримує ХАМАС, і запобігання ширшому регіональному конфлікту.

За словами Блінкена, постійний потік цієї гуманітарної допомоги та від'їзд цивільних осіб будуть ще одним ключовим предметом його розмов в Ізраїлі.

Допомога Ізраїлю від США

Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд долларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Крім цього, США направили на Близький Схід своїх військовослужбовців та два авіаносці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Ентоні Блінкен
NEWS
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
Росія вночі атакувала України 40 "шахедами" та ракетою Х-59. Скільки збила ППО
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше