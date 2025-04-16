Відповідь на мита Трампа: пошта Гонконгу перестане відправляти товари до США
Гонконг призупиняє відправлення поштових товарів до США, слідуючи за Пекіном у відповідь на дії Дональда Трампа в рамках торговельної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і CNN.
Як пише видання, Hongkong Post призупинить прийом наземних поштових відправлень, що містять товари для США. Це відбудеться вже відсьогодні, а з 27 квітня - буде припинено авіавідправлення. Водночас CNN пише, що мова йде не тільки про посилки, які відправляють у США, а й ті, що прибувають з Америки. При цьому обмеження на посилки, що містять тільки документи - не буде.
"США поводяться нерозумно, займаються залякуванням і зловживають введенням тарифів. Пошта Гонконгу за жодних обставин не стягуватиме так звані тарифи від імені США", - йдеться в заяві.
Крок було зроблено в той час, коли тарифний наступ Трампа на Китай дедалі більше зачіпає колишню британську колонію, яка зазвичай користується сприятливими відносинами в торгових питаннях через свій напівавтономний статус. Учора лідер Гонконгу Джон Лі різко розкритикував заходи США, звинувативши Вашингтон у "безглуздому придушенні" міста і країни.
Раніше уряд США оголосив, що починаючи з 2 травня скасує безмитний режим для поштових відправлень, що відправляються з Китаю, включно з Гонконгом. Цей захід "закриє лазівку" для товарів вартістю менше ніж 800 доларів, що завдасть потенційного удару таким ринкам, як Temu і Shein.
Bloomberg додало, що Гонконг потрапив під перехресний вогонь тарифної політики Трампа. Хоч місто працює як вільний порт і не стягує імпортні мита, але місцеві товари цього разу не врятовані від тарифів США, на відміну від першого терміну Трампа.
Конфлікт через мита проти Китаю
Нагадаємо, за інформацією The New York Times, чиновники Білого дому розходяться в думках у питанні торгової війни з Китаєм. У них немає єдиної позиції з цього питання.
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