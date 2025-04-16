Ответка на пошлины Трампа: почта Гонконга перестанет отправлять товары в США

Гонконг приостанавливает обработку посылок, прибывающих из США или отправляемых в США, следуя за Пекином в ответ на действия Дональда Трампа в рамках торговой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и CNN .

Как пишет издание, Hongkong Post приостановит прием наземных почтовых отправлений, содержащих товары для США. Это пройдет уже с сегодняшнего дня, а с 27 апреля - будут прекращены авиаотправления. В то же время CNN пишет, что речь идет не только о посылках, отправляемых в США, но и прибывающих из Америки. При этом посылки, содержащие только документы, затронуты не будут.

"США ведут себя неразумно, занимаются запугиванием и злоупотребляют введением тарифов. Почта Гонконга ни при каких обстоятельствах не будет взимать так называемые тарифы от имени США", - говорится в заявлении.

Шаг был предпринят в то время, когда тарифное наступление Трампа на Китай все больше затрагивает бывшую британскую колонию, которая обычно пользуется благоприятным отношениям в торговых вопросах из-за своего полуавтономного статуса. Вчера лидер Гонконга Джон Ли резко раскритиковал меры США, обвинив Вашингтон в "бессмысленном подавлении" города и страны.

Ранее правительство США объявили, что начиная с 2 мая отменит беспошлинный режим для почтовых отправлений, отправляемых из Китая, включая Гонконг. Эта мера "закроет лазейку" для товаров стоимостью менее 800 долларов, что нанесет потенциальный удар по таким рынкам, как Temu и Shein.

Bloomberg добавило, что Гонконг попал под перекрестный огонь тарифной политики Трампа. Хоть город работает как свободный порт и не взимает импортные пошлины, но местные товары на этот раз не избавлены от тарифов США, в отличие от первого срока Трампа.