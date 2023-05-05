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У відповідь на критику за поїздки в РФ. Сіярто звинуватив посла США у "пропаганді війни"

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П'ятниця 05 травня 2023 19:03
У відповідь на критику за поїздки в РФ. Сіярто звинуватив посла США у "пропаганді війни" Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що посол США Девід Прессман нібито займається "пропагандою війни" Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , слова угорського міністра наводить Telex.

"Наскільки ми розуміємо, посол Прессман вважає, що ми маємо бути стурбовані війною. Тому він веде активну пропаганду війни. Ви можете побачити це на його плакатах, ви можете побачити це в його заявах, він експерт з військової пропаганди", - заявив Сіярто.

За його словами, Угорщина нібито не хоче війни і "належить до табору миру", незважаючи на "спроби американців підштовхнути країну до табору війни".

Варто зауважити, що такі різкі заяви міністра на адресу американського посла пролунали після того, як він розкритикував Сіярто. Прессман зазначав, що глава МЗС Угорщини здійснив п'ять поїздок до Росії з початку повномасштабної війни для обговорення енергетичних питань, але жодного разу не сидів за столом переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"В Угорщині, на жаль, існує якась фальшива культурна війна, про яку говорять з великою завзяттям. Водночас поряд йде справжня війна, де тисячі людей гинуть в агресивній війні Володимира Путіна (російського диктатора - ред.)", - наголошував посол.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Конгрес США готується запровадити санкції проти впливових осіб Угорщини. Вони пов'язані з прем'єром Віктором Орбаном.

Також ми писали, що, за словами Прессмана, Сполучені Штати стурбовані прагненням влади Угорщини до більш тісних відносин із Росією.

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