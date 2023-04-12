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США стурбовані прагненням Будапешта до тісніших відносин з Кремлем, - посол

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Середа 12 квітня 2023 21:07
США стурбовані прагненням Будапешта до тісніших відносин з Кремлем, - посол Фото: США стурбовані прагненням Будапешта до тісніших стосунків із Кремлем (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати занепокоєні прагненням влади Угорщини до тісніших відносин із Росією.

Про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

За пів години до пресконференції посла Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти десятка осіб і компаній, пов'язаних із Росією, серед яких - Міжнародний інвестиційний банк - кредитна установа, яка базується в Будапешті та має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

"Ми занепокоєні тим, що угорські лідери прагнуть ще тісніших зв'язків із Росією, попри її жорстоку агресію. Тісна економічна співпраця з Росією підживлює російську військову машину і загрожує безпеці трансатлантичного альянсу", - заявив він.

Прессман підкреслив, що присутність будь-якої платформи під керівництвом Кремля в Європі становить потенційну загрозу як для Європейського Союзу, так і для його західних союзників. Посол також заявив, що банк є інструментом Москви для посилення свого впливу в Угорщині та регіоні.

Водночас він додав, що США неодноразово висловлювали свою стурбованість щодо шпигунського банку угорському уряду. Однак угорський уряд відмовився визнати це.

Нагадаємо, сьогодні до списку санкцій США потрапив Міжнародний інвестиційний банк Угорщини, який називають "кублом шпигунів".

Крім того, США можуть вже найближчим часом анонсувати санкції проти "впливових осіб" Угорщини.

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