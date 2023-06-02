Відповідь КНДР: Південна Корея проведе військовий парад вперше за 10 років

Фото: вперше за 10 років Південна Корея проведе військовий парад (GettyImages)

У відповідь на підготовку КНДР військового параду в кінці липня, у Південній Кореї заявили про проведення власного, який пройде у вересні в центрі Сеула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News.

Військовий парад, 26 вересня, складатиметься з вуличного маршу вздовж півтори кілометрової ділянки дороги від Сеула до визначних пам’яток Кванхвамун, а також меморіального заходу на авіабазі столиці "Заходи будуть приурочені до 75-го Дня збройних сил та 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Південною Кореєю", - заявив речник міністерства оборони Чон Ха Кю. Востаннє військовий парад у центрі Сеула відбувся ще 1 жовтня 2013 року до 65-го Дня Збройних сил. Пхеньян також планує провести парад, який, йомвірно, запланований на кінець липня. Військова допомога Україні від Південної Кореї