ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відповідь КНДР: Південна Корея проведе військовий парад вперше за 10 років

Новость на русском →
П'ятниця 02 червня 2023 06:30
Відповідь КНДР: Південна Корея проведе військовий парад вперше за 10 років Фото: вперше за 10 років Південна Корея проведе військовий парад (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У відповідь на підготовку КНДР військового параду в кінці липня, у Південній Кореї заявили про проведення власного, який пройде у вересні в центрі Сеула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News.

Військовий парад, 26 вересня, складатиметься з вуличного маршу вздовж півтори кілометрової ділянки дороги від Сеула до визначних пам’яток Кванхвамун, а також меморіального заходу на авіабазі столиці

"Заходи будуть приурочені до 75-го Дня збройних сил та 70-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між США та Південною Кореєю", - заявив речник міністерства оборони Чон Ха Кю.

Востаннє військовий парад у центрі Сеула відбувся ще 1 жовтня 2013 року до 65-го Дня Збройних сил.

Пхеньян також планує провести парад, який, йомвірно, запланований на кінець липня.

Військова допомога Україні від Південної Кореї

За даними Wall Street Journal, після тривалого спротиву Сеулу щодо постачання зброї Південна Корея через Сполучені Штати направила в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів.

Зеленський висловив сподівання, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку, таку як зенітні системи, для відбиття атак РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Южная Корея
NEWS
Українська артилерія "накриває" окупантів на Таврійському напрямку: карти боїв ISW
Українська артилерія "накриває" окупантів на Таврійському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють