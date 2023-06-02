Ответ КНДР: Южная Корея проведет военный парад впервые за 10 лет
В ответ на подготовку КНДР военного парада в конце июля в Южной Корее заявили о проведении собственного, который пройдет в сентябре в центре Сеула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NK News.
Военный парад, 26 сентября, будет состоять из уличного марша вдоль полутора километрового участка дороги от Сеула до достопримечательностей Кванхвамун, а также мемориального мероприятия на авиабазе столицы.
"Мероприятия будут приурочены к 75-му Дню вооруженных сил и 70-й годовщине установления дипломатических отношений между США и Южной Кореей", - заявил спикер министерства обороны Чон Ха Кю.
В последний раз военный парад в центре Сеула состоялся еще 1 октября 2013 до 65-го Дня Вооруженных сил.
Пхеньян также планирует провести парад, который, вероятно, запланирован на конец июля.
Военная помощь Украине от Южной Кореи
По данным Wall Street Journal, после длительного сопротивления Сеулу по поставкам оружия Южная Корея через Соединенные Штаты направила в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов.
Зеленский выразил надежду, что Южная Корея предоставит Украине оборонную военную технику, такую как зенитные системы, для отражения атак РФ.
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