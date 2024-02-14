UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відповідь на блокаду. Українські перевізники готують протест на кордоні з Польщею

Фото: українські перевізники готують протест на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські автоперевізники оголосили про намір провести акцію протесту у відповідь на страйк польських фермерів, які блокують кордон з Україною.

Про це заявив керівник ГО "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Акцію протесту планують почати 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Це блокування є відповіддю на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок українсько-польським кордоном.

За словами Коценка, на територію України не будуть пропускати польських перевізників. Однак перевізники обіцяють не блокувати рух автобусів.

 "Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", - додав він.

Керівник громадської організації додав, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Однак вчора, 13 лютого, польські фермери заявили, що у вівторок, 20 лютого, заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. 

РБК-Україна детальніше дізналось про ситуацію на кордоні між Україною та Польщею в речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаКордон з Україною