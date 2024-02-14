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Відповідь на блокаду. Українські перевізники готують протест на кордоні з Польщею

Україна, Середа 14 лютого 2024 16:04
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Відповідь на блокаду. Українські перевізники готують протест на кордоні з Польщею Фото: українські перевізники готують протест на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські автоперевізники оголосили про намір провести акцію протесту у відповідь на страйк польських фермерів, які блокують кордон з Україною.

Про це заявив керівник ГО "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Акцію протесту планують почати 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Це блокування є відповіддю на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок українсько-польським кордоном.

За словами Коценка, на територію України не будуть пропускати польських перевізників. Однак перевізники обіцяють не блокувати рух автобусів.

"Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", - додав він.

Керівник громадської організації додав, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Однак вчора, 13 лютого, польські фермери заявили, що у вівторок, 20 лютого, заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною.

РБК-Україна детальніше дізналось про ситуацію на кордоні між Україною та Польщею в речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

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Польща Кордон з Україною
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