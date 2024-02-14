Ответ на блокаду. Украинские перевозчики готовят протест на границе с Польшей

Украинские автоперевозчики объявили о намерении провести акцию протеста в ответ на забастовку польских фермеров, которые блокируют границу с Украиной.

Об этом заявил руководитель ОО "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Акцию протеста планируют начать 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск". Эта блокировка является ответом на действия польских фермеров, которые блокируют движение грузовиков по украинско-польской границе.

По словам Коценко, на территорию Украины не будут пропускать польских перевозчиков. Однако перевозчики обещают не блокировать движение автобусов.

"Они будут здесь с нами стоять на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Ведь они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", - добавил он.

Руководитель общественной организации добавил, что продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

Однако вчера, 13 февраля, польские фермеры заявили, что во вторник, 20 февраля, заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной.

РБК-Украина подробнее узнало о ситуации на границе между Украиной и Польшей у спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.