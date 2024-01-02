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Відповідь на атаку РФ. Кулеба закликав партнерів передати Україні більше систем ППО та ракет

Україна, Вівторок 02 січня 2024 12:20
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Відповідь на атаку РФ. Кулеба закликав партнерів передати Україні більше систем ППО та ракет Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ранкової атаки РФ закликав партнерів прискорити постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, ударних дронів та далекобійних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Глава МЗС зауважив, що вночі 2 січня Росія здійснила черговий масований ракетний удар по українських містах. Ворог запустив десятки ударних безпілотників, крилатих та аеробалістичних ракет по Києву, Харкову, Миколаєву, Кропивницькому та інших населених пунктах.

Станом на ранок вже відомо про 92 поранених та 4 загиблих людей. Враховуючи те, що пошуково-рятувальні роботи тривають, кількість постраждалих може зрости.

"Росія продовжує воювати з українськими жінками, дітьми та літніми людьми. Об‘єкти, які атакувала російська армія, були виключно цивільними.", - наголосив Кулеба.

Міністр закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку вжиттям комплексу заходів, який, зокрема, включатиме прискорення постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет з радіусом дії 300+ кілометрів, ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів для потреб нашої країни та припинення контактів із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

"Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури", - зазначив глава МЗС.

Атака РФ по Україні 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

За попередньої інформацією, російські терористи вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 75 ракет та усі безпілотники.

Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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