UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відпочинок на пляжах: у МВС розповіли про базові правила безпеки на воді

Фото: правила безпеки на воді під час відпочинку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Відправляючись відпочивати на водойми, українцям варто пам'ятати базові правила поводження, дотримання яких допоможе убезпечитись від нещасних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС в Telegram.

Безпечні умови та місця для відпочинку

Так, громадян закликають купатися виключно у відведених для цього місцях. Для цього пляжі мають бути обладнані, мати рятувальні пости та доступ до укриттів.

Натомість у МВС закликають громадян не відвідувати "дикі" пляжі з невідомими водоймами, адже там є ймовірність наразитись на небезпеку у вигляді стрімкої течії. Крім того, у відомстві наголошують на необхідності уникати вод, де проводились бойові дії.

Обережність та спостереження

Також громадян під час сімейного відпочинку на воді закликають пильно стежити за дітьми. У випадку, якщо ви почуваєте себе невпевнено у воді, варто користуватись надувними плавальними засобами (круги, поплавки та інше - ред.).

Крім того, у МВС закликають українців опанувати необхідні навички з надання першої допомоги, які можуть позитивно вплинути на хід ситуації у надзвичайних умовах.

Необхідний стан здоров'я

У відомстві закликають громадян не вживати алкоголь на пляжах. Також не варто йти у воду одразу після вживання їжі.

Важливо перед відпочинком ознайомитись з перевіреним фахівцями списком водойм та пляжів, де дозволено відпочивати. Такий перелік публікують міські ради чи військові адміністрації.

У МВС принагідно нагадали, що у випадку надзвичайної ситуації варто звертатись на єдиний номер спецслужб "112" чи окремо за телефонами "101", "102" чи "103". 

 

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, де вже можна купатися під час відпочинку біля озер та річок в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниПравила безпекиВідпочинок дітейВодойми