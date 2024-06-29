Відпочинок на пляжах: у МВС розповіли про базові правила безпеки на воді

Відправляючись відпочивати на водойми, українцям варто пам'ятати базові правила поводження, дотримання яких допоможе убезпечитись від нещасних випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС в Telegram.
Так, громадян закликають купатися виключно у відведених для цього місцях. Для цього пляжі мають бути обладнані, мати рятувальні пости та доступ до укриттів.
Натомість у МВС закликають громадян не відвідувати "дикі" пляжі з невідомими водоймами, адже там є ймовірність наразитись на небезпеку у вигляді стрімкої течії. Крім того, у відомстві наголошують на необхідності уникати вод, де проводились бойові дії.
Також громадян під час сімейного відпочинку на воді закликають пильно стежити за дітьми. У випадку, якщо ви почуваєте себе невпевнено у воді, варто користуватись надувними плавальними засобами (круги, поплавки та інше - ред.).
Крім того, у МВС закликають українців опанувати необхідні навички з надання першої допомоги, які можуть позитивно вплинути на хід ситуації у надзвичайних умовах.
У відомстві закликають громадян не вживати алкоголь на пляжах. Також не варто йти у воду одразу після вживання їжі.
Важливо перед відпочинком ознайомитись з перевіреним фахівцями списком водойм та пляжів, де дозволено відпочивати. Такий перелік публікують міські ради чи військові адміністрації.
У МВС принагідно нагадали, що у випадку надзвичайної ситуації варто звертатись на єдиний номер спецслужб "112" чи окремо за телефонами "101", "102" чи "103".
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, де вже можна купатися під час відпочинку біля озер та річок в Україні.
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