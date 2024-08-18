Відпочинок під час комендантської години. Чи можуть українців оштрафувати за ночівлю у наметах

Майже на всій території України діє комендантська година, під час якої заборонено перебувати у публічних місцях людям, які не мають спеціальних перепусток.
РБК-Україна розпитало юриста Ігоря Тетерю про те, чи можуть покарати українців за відпочинок у наметах під час дії комендантської години.
Згідно з законом, на території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.
Також передбачено, що патрулям, які здійснюють контроль за дотриманням особами комендантської години, в установленому законодавством порядку надано право, зокрема:
"Разом з тим, якщо уважно проаналізувати заборони, які встановлені під час комендантської години, вони, окрім руху транспортних засобів, зводяться до заборони громадянам без відповідних перепусток перебувати у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях", - пояснює юрист.
Враховуючи, що відпочинок з наметами, як правило, відбувається на природі, подалі від населених пунктів, де знаходяться вулиці і громадські місця, на таку ночівлю з наметами заборони, встановлені комендантською годиною, не розповсюджуються.
"Однак, в окремих областях України можуть встановлюватися особливі заборони щодо перебування на тих чи інших місцевостях, тому варто уважно перевірити законодавство у місті чи області де планується відпочинок на предмет відповідних заборон", - каже Тетеря.
Особливо це стосується місць де відбувалися бойові дії, на деокупованих, прифронтових територіях, в місцевостях, наближених до кордонів з Росією та Білорусією.
Також не варто ночувати у наметах поряд з режимними, стратегічними та військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури.
"Якщо під час відпочинку в наметі до вас завітає патруль, що здійснює контроль за дотриманням комендантської години, поліцейські чи військовослужбовці, перш за все варто поводити себе ввічливо та стримано і у випадку повідомлення ними, що ви порушуєте певні заборони, після уточнення деталей та надання пояснень, варто підкоритися законним вимогам таких осіб, оскільки в іншому випадку вас може бути притягнуто до відповідальності, яка встановлена в ст. 185 КУпАП", - застерігає юрист.
Відповідальність за цією статтею передбачає:
"Також, якщо чинитимете опір, до вас можуть бути застосовані фізичні заходи впливу та затримання", - попереджає Тетеря.
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