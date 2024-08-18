Відпочинок під час комендантської години. Чи можуть українців оштрафувати за ночівлю у наметах

Що треба знати про відпочинок у наметах під час війни

Згідно з законом, на території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Також передбачено, що патрулям, які здійснюють контроль за дотриманням особами комендантської години, в установленому законодавством порядку надано право, зокрема:

затримувати і доставляти в органи або підрозділи Національної поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення

тимчасово обмежувати або забороняти на вулицях та дорогах, окремих ділянках місцевості та в інших громадських місцях перебування або пересування осіб

виводити осіб з окремих ділянок місцевості та об’єктів

застосовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу, зброю і спеціальні засоби тощо

"Разом з тим, якщо уважно проаналізувати заборони, які встановлені під час комендантської години, вони, окрім руху транспортних засобів, зводяться до заборони громадянам без відповідних перепусток перебувати у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях", - пояснює юрист.

Враховуючи, що відпочинок з наметами, як правило, відбувається на природі, подалі від населених пунктів, де знаходяться вулиці і громадські місця, на таку ночівлю з наметами заборони, встановлені комендантською годиною, не розповсюджуються.

"Однак, в окремих областях України можуть встановлюватися особливі заборони щодо перебування на тих чи інших місцевостях, тому варто уважно перевірити законодавство у місті чи області де планується відпочинок на предмет відповідних заборон", - каже Тетеря.

Особливо це стосується місць де відбувалися бойові дії, на деокупованих, прифронтових територіях, в місцевостях, наближених до кордонів з Росією та Білорусією.

Також не варто ночувати у наметах поряд з режимними, стратегічними та військовими об’єктами та об’єктами критичної інфраструктури.

Що робити, якщо до відпочивальників у наметах завітає патруль

"Якщо під час відпочинку в наметі до вас завітає патруль, що здійснює контроль за дотриманням комендантської години, поліцейські чи військовослужбовці, перш за все варто поводити себе ввічливо та стримано і у випадку повідомлення ними, що ви порушуєте певні заборони, після уточнення деталей та надання пояснень, варто підкоритися законним вимогам таких осіб, оскільки в іншому випадку вас може бути притягнуто до відповідальності, яка встановлена в ст. 185 КУпАП", - застерігає юрист.

Відповідальність за цією статтею передбачає:

передбачає штраф від 136 до 255 грн

або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин

або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку

або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

"Також, якщо чинитимете опір, до вас можуть бути застосовані фізичні заходи впливу та затримання", - попереджає Тетеря.