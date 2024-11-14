Відпочинок у Карпатах: скільки коштує оренда житла у листопаді

Найдорожчим варіантом оренди житла цього року залишаються будинки. Ціни за рік у середньому виросли на 10-15%. Орендувати місця в готелях та базах відпочинку трохи дешевше. Однак варто враховувати, що в останні тижні грудня та на початку січня ціни можуть значно вирости.

Скільки коштує оренда житла в Карпатах

Найдорожча оренда у селі Поляниця, неподалік Буковеля: тут добова оренда будинку коштує 4750 грн, що на 19% більше, ніж торік. У селі Татарів будинок можна орендувати за 3200 грн на добу (+7%), а в Микуличинах – за 2500 грн, як і минулого року.

У Яремче оренда будинку обійдеться в 1800 грн, що на 10% дешевше, ніж минулого року. Проте оренда квартир тут дорожча – 2400 грн за добу. У Ворохті можна орендувати будинок за 1800 грн (+20%), а в Яблуниці добова вартість залишилась на рівні 1500 грн.

На Львівщині популярні Славсько та Сколе, де оренда будинку коштує 2000 грн та 2250 грн відповідно. Оренда в готелях та на базах відпочинку дешевша: у Яремче номер коштує 800 грн, у Славсько – 1100 грн, а в Микуличинах і Ворохті – 600 грн.