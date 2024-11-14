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Отдых в Карпатах: сколько стоит аренда жилья в ноябре

Фото: Отдых в Карпатах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Зимний сезон в Карпатах официально начался с первым снегом, и туристов ждут популярные горнолыжные курорты и многочисленные варианты аренды жилья: от частных домов до гостиниц и хостелов. В 2024 году цены на аренду несколько повысились, но остаются разными в зависимости от локации.

Об этом РБК-Украина рассказали аналитики OLX Недвижимость.

Самым дорогим вариантом аренды жилья в этом году остаются дома. Цены за год в среднем выросли на 10–15%. Арендовать места в отелях и базах отдыха немного дешевле. Однако следует учитывать, что в последние недели декабря и начале января цены могут значительно вырасти.

Сколько стоит аренда жилья в Карпатах.

Самая дорогая аренда в селе Поляница, недалеко от Буковеля: здесь посуточная аренда дома стоит 4750 грн, что на 19% больше, чем в прошлом году. В селе Татаров дом можно арендовать за 3200 грн в сутки (+7%), а в Микуличинах – за 2500 грн, как и в прошлом году.

В Яремче аренда дома обойдется в 1800 грн, что на 10% дешевле, чем в прошлом году. Однако аренда квартир здесь дороже – 2400 грн в сутки. В Ворохте можно арендовать дом за 1800 грн (+20%), а в Яблунице суточная стоимость осталась на уровне 1500 грн.

Во Львовской области популярны Славское и Сколе, где аренда дома стоит 2000 грн и 2250 грн соответственно. Аренда в отелях и на базах отдыха дешевле: в Яремче номер стоит 800 грн, в Славском – 1100 грн, а в Микуличине и Ворохте – 600 грн.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что одним из самых популярных видов отдыха в мире стали "лесные ванны". Об этом свидетельствуют разные исследования ученых. В Украине начали практиковать оздоровление лесом для ветеранов войны.

Также мы писали, что украинские Карпаты предлагают уникальный вид оздоровительного отдыха – термальные источники, особенно популярные в холодное время года. Горячие источники в Берегово и Косине становятся идеальным местом отдыха, помогая укрепить здоровье перед зимой.

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