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"Відплата" за А-50. У ЦПД спрогнозували ракетні удари росіян по Україні

Ілюстративне фото: у ЦПД спрогнозували ракетні удари росіян по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни можуть вже найближчими днями здійснити ракетні удари по Україні. Така загроза є після знищення літаків А-50 та Іл-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Facebook.

Як зазначили в Центрі, після знищення літаків А-50 та Іл-22 пропагандисти РФ можуть розпочати інформаційну кампанію з погрозами щодо "ударів відплати".

Головна мета таких заяв - це залякування українців та зниження морального духу.

"Також найближчими днями Центр прогнозує ракетні обстріли. Тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - уточнюють у ЦПД.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 14 січня, увечері джерела РБК-Україна в Силах оборони розповіли про те, що над Азовським морем було знищено літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.

Вже сьогодні, 15 січня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що українські військові знищили такі літаки ворога.

При цьому речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що знищення ворожих літаків може відстрочити ракетні удари по Україні.

Більш детально про знищення російських літаків - у матеріалі РБК-Україна.

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