Видовищний слемданк резервіста допоміг "Фініксу" перемогти: момент дня в НБА

Американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Г'юстоном". Він отримав класну приховану передачу Дюранта на хід та елегантно поклав м'яч у кошик однією рукою.

Зрештою, "Фінікс" зумів дотиснути "Рокетс" (110:105). Тепер "Санз" піднялися на 5-те місце в Західній конференції НБА. Натомість "Г'юстон" залишився за межами топ-10.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Фінікса" Девін Букер. Він набрав 35 очок, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. Зате Юбенкс додав у скарбничку арізонців лише 4 пункти.

Хто такий Дрю Юбенкс

Уродженець Міссісіппі, на студентському рівні виступав за "Орегон Стейт Біверз". Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2018.

"Сан-Антоніо" запросив проспекта для виступів у Літній лізі асоціації та запропонував двосторонній контракт. Провів у команді 3,5 роки. Посеред сезону 2021/22 "шпори" віддали його в "Торонто", а потім він заграв у "Портленді". Влітку торік підписав угоду з "Фініксом" у статусі вільного агента.

Може зіграти на позиціях важкого форварда та центрового. Виріс в Орегоні, після школи міг перебратися до Каліфорнії або Гонзаги. У серпні 2022-го одружився зі своєю подругою Гейлі.