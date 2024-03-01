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Видовищний слемданк резервіста допоміг "Фініксу" перемогти: момент дня в НБА

Фото: Дрю Юбенкс (у центрі) організував головний хайлайт поєдинку (bvmsports.com)
Автор: Антон Федорців

Важкий форвард "Фінікс Санз" Дрю Юбенкс опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець запам'ятався епізодом у другій чверті протистояння з "Г'юстоном". Він отримав класну приховану передачу Дюранта на хід та елегантно поклав м'яч у кошик однією рукою.

Зрештою, "Фінікс" зумів дотиснути "Рокетс" (110:105). Тепер "Санз" піднялися на 5-те місце в Західній конференції НБА. Натомість "Г'юстон" залишився за межами топ-10.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Фінікса" Девін Букер. Він набрав 35 очок, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. Зате Юбенкс додав у скарбничку арізонців лише 4 пункти.

 

 

Хто такий Дрю Юбенкс

Уродженець Міссісіппі, на студентському рівні виступав за "Орегон Стейт Біверз". Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2018.

"Сан-Антоніо" запросив проспекта для виступів у Літній лізі асоціації та запропонував двосторонній контракт. Провів у команді 3,5 роки. Посеред сезону 2021/22 "шпори" віддали його в "Торонто", а потім він заграв у "Портленді". Влітку торік підписав угоду з "Фініксом" у статусі вільного агента.

Може зіграти на позиціях важкого форварда та центрового. Виріс в Орегоні, після школи міг перебратися до Каліфорнії або Гонзаги. У серпні 2022-го одружився зі своєю подругою Гейлі.

До слова, напередодні форвард "Індіани" Топпін очолив підбірку моментів із данком проти "Нью-Орлеана".

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