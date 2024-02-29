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Форвард "Індіани" оформив розкішний данк у відриві: момент дня в НБА

Індіанаполіс, Четвер 29 лютого 2024 09:50
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Форвард "Індіани" оформив розкішний данк у відриві: момент дня в НБА Фото: Обі Топпін і Беннедікт Матюрен переграли "Нью-Орлеан" (twitter.com/Pacers)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Індіани Пейсерс" Обі Топпін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом у фінальній чверті протистояння з "Нью-Орлеаном". Він отримав м'яч після відбору в центрі майданчика, влетів до "фарби" в гордій самотності та, переклавши "апельсин" із руки в руку, поклав згори.

Старань Топпіна та компанії вистачило для спокійної перемоги над "Пеліканс" (123:114). Тепер "Пейсерс" ідуть на 7-й сходинці Східної конференції. Тим часом "Нью-Орлеан" – шостий на Заході.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Пеліканс" Брендон Інгрем. Він набрав 30 очок, зробив 6 підбирань і віддав 4 передачі. Натомість Топпін поклав 16 пунктів у скарбничку "Індіани".

Хто такий Обі Топпін

Уродженець Брукліна (Нью-Йорк), на студентському рівні виступав за "Дайтон Флаєрс". Обраний на драфті НБА-2020 під восьмим номером "Нью-Йорк Нікс".

Відіграв у складі першої команди три сезони. У липні торік був обміняний до "Індіани". Переможець Слемданк контесту-2022, Національний гравець року в студентському спорті (2020), володар Призу Карла Мелоуна-2020 як найкращий важкий форвард на рівні коледжів.

Матір Топпіна – італійсько-єврейського походження, а коріння батька-стрітболіста сягають Барбадосу. Ревний християнин, зробив татуювання хреста на правому плечі.

До слова, напередодні форвард "Клівленда" Страс очолив хіт-парад моментів із баззером проти "Далласа".

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