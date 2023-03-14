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Видовищний данк зірки "Бостона" не врятував від поразки в Техасі: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Браун (ліворуч) набрав 43 пункти проти "Рокетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Універсал "Бостон Селтікс" Джейлен Браун опинився нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Один із лідерів "Бостона" запам'ятався моментом на старті третьої чверті зустрічі з "Г'юстоном". У стрімкій атаці "Селтікс" Браун отримав передачу на хід від оборонця Смарта. Далі "сімка" бостонців виконав класний стрибок і в боротьбі зі Смітом-молодшим вгатив однією рукою м'яч у кошик.

Ці та подібні видовищні епізоди, однак, не дозволили "Бостону" здобути виїзну перемогу. Матч завершився тріумфом "Рокетс" (111:109), але не змінив турнірного становище команд. "Бостон" іде на другій сходинці Східної конференції НБА, а "Г'юстон" – безнадійний аутсайдер на Заході.

Сам Браун провів на паркеті 39 хвилин і став найрезультативнішим у поєдинку. За цей час він встиг набрати 43 очки, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Зірка "Селтікс" реалізував 16 кидків із гри (25 спроб).

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Каліфорнії. Обраний "Бостоном" під третім номером драфту НБА-2016.

Контракт підписав після виступів у Літній лізі асоціації. Проводить сьомий поспіль сезон у складі "Селтікс" і допоміг іменитій команді дістатися до фіналу НБА-2022. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023).

Браун – переконаний вегетаріанець. У вільний час вивчає іспанську мову, історію і філософію, а також займається медитацією.

До слова, напередодні форвард "Нью-Орлеана" Мерфі очолив хіт-парад моментів зі слемданком на 180 градусів.

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