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Форвард "Нью-Орлеана" реалізував зворотний слемданк: момент дня в НБА

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Новий Орлеан, Понеділок 13 березня 2023 10:24
Форвард "Нью-Орлеана" реалізував зворотний слемданк: момент дня в НБА Фото: Трей Мерфі став найрезультативнішим у протистоянні з "Портлендом" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний форвард "Нью-Орлеан Пеліканс" Трей Мерфі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

22-річний американець підкорив епізодом на початку фінальної чверті. Він отримав класний пас на вході до "фарби" від Маршалла, вистрибнув спиною до кошика та ефектно оформив данк. Оборонець "Трейл Блейзерс" Джонсон завадити не зумів.

Завдяки старанням Мерфі та інших "Нью-Орлеан" здобув комфортну перемогу над "Портлендом" (127:110). Наразі "Пеліканс" замикають десятку команд, що проходять у плей-офф від Західної конференції. Щоправда, "Юта" та "Лейкерс" ідуть із аналогічними рекордами (33 перемоги, 35 поразок).

Сам Мерфі провів на паркеті майже півгодини. За цей час він встиг набрати 41 очко, зробив 7 підбирань і віддав 1 асист. У лавах "Портленда" найрезультативнішим став оборонець Сімонс (17 пунктів).

Хто такий Кеннет Трей Мерфі

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за "Райс Оулз" і "Вірджинію Кавальєрс". Обраний "Мемфісом" під 17-м номером драфту НБА-2021.

"Гріззліс" відразу обміняли форварда в "Нью-Орлеан". Дебютував під егідою асоціації восени того ж року. Виступав за фарм-клуб "Бірмінгем Сквадрон" у Лізі розвитку НБА. Нещодавно програв Маку Макклангу фінал Слемданк контесту-2023.

Батько Мерфі виступав за Університет Північної Кароліни наприкінці 80-х. Трей – прізвисько форварда, щоб не сплутати з іншими представниками родини. Чоловіків трьох поколінь звати Кеннет, але батька називають Кенні, а дідуся – Кен.

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