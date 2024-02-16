Видовищний данк центрового після стінки з партнером не врятував "Мілуокі": момент дня в НБА

Ветеран вразив епізодом у стартовій чверті протистояння з "Мемфісом". Він за лінією штрафних кидків обмінявся аркоподібними передачами з Ортісом, влетів до "фарби" та класно поклав згори однією рукою.

Зусиль Лопеса не вистачило для загального успіху "Бакс". "Гріззліс" зуміли здобути несподівану домашню перемогу (113:110). Тим не менше, "Мемфіс" залишився на 13-й сходинці Західної конференції НБА. "Мілуокі" ж – третій на Сході.

Хто такий Брук Лопес

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні захищав кольори "Стенфорд Кардінал". На драфті НБА-2008 обраний "Нью-Джерсі Нетс" під 10-м номером.

Команді, що трансформувалася в "Бруклін", віддав 9 років. Сезон 2017/18 відіграв за "Лейкерс". Перед кампанією 2018/19 опинився в лавах "Мілуокі" та по завершенні сезону підписав 4-річний контракт на 52 млн доларів. Став із "Бакс" чемпіоном асоціації (2021).

Лопес – відданий фанат "Діснея". Народився на хвилину швидше за свого брата-близнюка – Робіна. Нинішній сезон той розпочав у "Мілуокі", а в лютому був обміняний до "Сакраменто". Однак, "Кінгз" відмовилися від ветерана.