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Видовищний данк центрового після стінки з партнером не врятував "Мілуокі": момент дня в НБА

Фото: Брук Лопес оформив дабл-дабл проти "Мемфіса" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Мілуокі Бакс" Брук Лопес опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Ветеран вразив епізодом у стартовій чверті протистояння з "Мемфісом". Він за лінією штрафних кидків обмінявся аркоподібними передачами з Ортісом, влетів до "фарби" та класно поклав згори однією рукою.

Зусиль Лопеса не вистачило для загального успіху "Бакс". "Гріззліс" зуміли здобути несподівану домашню перемогу (113:110). Тим не менше, "Мемфіс" залишився на 13-й сходинці Західної конференції НБА. "Мілуокі" ж – третій на Сході.

 

 

Хто такий Брук Лопес

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні захищав кольори "Стенфорд Кардінал". На драфті НБА-2008 обраний "Нью-Джерсі Нетс" під 10-м номером.

Команді, що трансформувалася в "Бруклін", віддав 9 років. Сезон 2017/18 відіграв за "Лейкерс". Перед кампанією 2018/19 опинився в лавах "Мілуокі" та по завершенні сезону підписав 4-річний контракт на 52 млн доларів. Став із "Бакс" чемпіоном асоціації (2021).

Лопес – відданий фанат "Діснея". Народився на хвилину швидше за свого брата-близнюка – Робіна. Нинішній сезон той розпочав у "Мілуокі", а в лютому був обміняний до "Сакраменто". Однак, "Кінгз" відмовилися від ветерана.

До слова, напередодні форвард "Мемфіса" Вільямс очолив хіт-парад моментів із результативним аллей-упом.

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