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Зрелищный центр центрового после стенки с партнером не спас "Милуоки": момент дня в НБА

Фото: Брук Лопес оформил дабл-дабл против "Мемфиса" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Милуоки Бакс" Брук Лопес оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Ветеран поразил эпизодом в стартовой четверти противостояния с "Мемфисом". Он за линией штрафных бросков обменялся аркообразными передачами с Ортисом, влетел в "краску" и классно уложил сверху одной рукой.

Усилий Лопеса не хватило для общего успеха "Бакс". "Гриззлис" сумели одержать неожиданную домашнюю победу (113:110). Тем не менее, "Мемфис" остался на 13-й строчке Западной конференции НБА. "Милуоки" же – третий на Востоке.

 

 

Кто такой Брук Лопес

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне защищал цвета "Стэнфорд Кардинал". На драфте НБА-2008 выбран "Нью-Джерси Нетс" под 10-м номером.

Команде, трансформировавшейся в "Бруклин", отдал 9 лет. Сезон 2017/18 отыграл за "Лейкерс". Перед кампанией 2018/19 оказался в рядах "Милуоки" и по завершении сезона подписал 4-летний контракт на 52 млн долларов. Стал с "Бакс" чемпионом ассоциации (2021).

Лопес – преданный фанат "Диснея". Родился на минуту быстрее своего брата-близнеца – Робина. Нынешний сезон тот начал в "Милуоки", а в феврале был обменян в "Сакраменто". Однако "Кингз" отказались от ветерана.

К слову, накануне форвард "Мемфиса" Уильямс возглавил хит-парад моментов с результативным аллей-упом.

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