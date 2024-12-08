Відомого бренду: яким був перший автомобіль у світі

Самохідний транспорт з безкінним приводом люди почали створювати задовго до появи того, що потім було вирішено назвати першим автомобілем. Ті дивовижні саморухомі екіпажі приводилися в дію то вітром, то парою, то навіть електрикою – і деякі навіть цілком успішно пересувалися.

Але всі вони залишалися по суті дослідно-експериментальними зразками, які не отримали подальшого розвитку і не стали серійними. Тому історики вирішили не вважати їх автомобілями. Проте, наприкінці позаминулого століття нарешті з’явилося щось більш-менш схоже на сталі конструкції з перспективою подальшого розвитку.

Два найперших автомобілі світу

Отже, історики нарешті вирішили вважати автомобілем транспортний засіб з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), здатний на професійній основі перевозити людей чи вантажі. Проте і при такому підході виявилося непросто дійти згоди, якою ж була найперша машина у світі. Адже відразу дві бензинові машини були завершені, випробувані і запатентовані практично в один і той же час – і навіть в одній місцевості.

Benz Patent Motor-Wagen. Першим автомобілем у світі визнали роботу німецького конструктора Карла Бенца з міста Мангейм. Патент на свою розробку він отримав 29 січня 1986 року.

Daimler Motorkutsche. Буквально через кілька місяців по тому ще один конструктор Готліб Даймлер, теж мешканець Південного Заходу Німеччини, успішно випробував на дорозі свій автомобіль. Який іноді також називають першим у світі – і якщо чесно, не без підстав.

Перший автомобіль Бенца

Механік і підприємець Карл Бенц був конструктором-одинаком, хоч і з гарною технічною освітою – він працював у себе вдома, тримаючи паралельно дрібну механічну майстерню.

Над своєю машиною він працював багато років, і в ній було майже все, що й у теперішніх автомобілів. А саме – бензиновий двигун із свічковим іскровим запаленням, трансмісія з зчепленням, гальма і навіть м'яка підвіска коліс. Проблемою виявилася тільки кількість коліс – всього лише три. Достеменна причина такого обмеження невідома, найбільш поширена версія – що Бенц не зміг розв’язати проблему синхронного повороту двох керованих коліс і залишив спереду одне. Припущення дещо образливе стосовно творця таких революційних речей як свічка запалювання і високовольтна котушка до неї.

На машині Бенца була тільки одна передача в трансмісії, тому на підйомах завантажену двома дорослими машину доводилося підштовхувати. Не була досконалою і система охолодження – випарного типу і без радіатора, через що витрата води практично дорівнювала витраті бензину. Проте в цілому машина Карла Бенца виявилася цілком пристосованою до експлуатації, найближчі два роки він побудував дві більш досконалі моделі і розпочав продаж машин клієнтам.

Перший автомобіль Даймлера

Між тим, частина істориків вважають першим у світі автомобілем машину Готлиба Даймлера, попри те, що його Daimler Motorkutsche був запатентований приблизно на півроку пізніше. Причина – в наявності чотирьох коліс, що більш природньо для автомобіля, ніж у триколісного Benz Patent Motor-Wagen.

На це прихильники триколіски мають у відповідь такий аргумент, що машина Бенца проектувалася і будувалася як самодостатня цільна конструкція – транспортний засіб у складі шасі, пасажирського салону, двигуна і трансмісії. При тому що Готліб Даймлер працював тільки над силовим агрегатом, а решту взяв готову – придбавши кінний екіпаж в одній з каретних майстерень Штутгарта.

Між іншим, двигун на машині Даймлера був не просто його власною розробкою, а можна сказати, автомобільною версією раніше створених ним же бензомоторів для катерів, літаків та стаціонарних установок. Які він вже не один рік виготовляв і продавав у товарній кількості.

Так хто зробив перший автомобіль?

Якої ж марки було перше авто у світі – "Бенц" чи "Даймлер"? Німці не були б німцями, якби не розв’язали цю проблему раціонально і навіть красиво – у 1926 році дві компанії об’єдналися в одну під назвою Daimler-Benz. Яка успішно працює і до наших днів.