Известного бренда: каким был первый автомобиль в мире

Самоходный транспорт с бесконечным приводом люди начали создавать задолго до того, что потом было решено назвать первым автомобилем. Эти удивительные самоподвижные экипажи приводились в действие то ветром, то паром, то даже электричеством – и некоторые даже вполне успешно передвигались.

Но все они оставались в сущности опытно-экспериментальными образцами, которые не получили дальнейшего развития и не стали серийными. Потому историки решили не считать их автомобилями. Однако, в конце позапрошлого века наконец-то появилось нечто более-менее похожее на устоявшиеся конструкции с перспективой дальнейшего развития.

Два самых первых автомобиля мира

Итак, историки наконец-то решили считать автомобилем транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), способное на профессиональной основе перевозить людей или грузы. Однако и при таком подходе оказалось непросто прийти к согласию, какой же была самая первая машина в мире. Ведь сразу две бензиновые машины были завершены, опробованы и запатентованы практически в одно и то же время – и даже в одной местности.

Benz Patent Motor-Wagen. Первым автомобилем в мире признали работу немецкого конструктора Карла Бенца из города Мангейм. Патент на разработку он получил 29 января 1986 года.

Daimler Motorkutsche . Буквально через несколько месяцев спустя еще один конструктор Готлиб Даймлер, тоже житель Юго-Запада Германии, успешно испытал на дороге свой автомобиль. Который иногда также называют первым в мире – и если честно, не без оснований.

Первый автомобиль Бенца

Механик и предприниматель Карл Бенц был конструктором-одиночкой, хоть и с хорошим техническим образованием – он работал у себя дома, держа параллельно мелкую механическую мастерскую.

Над своей машиной он работал много лет, и в ней было почти все, что и у нынешних автомобилей. А именно – бензиновый двигатель со свечным искровым зажиганием, трансмиссия с сцеплением, тормоза и даже мягкая подвеска колес. Проблемой оказалось только количество колес – всего три. Достоверная причина такого ограничения неизвестна, наиболее распространенная версия – что Бенц не смог решить проблему синхронного поворота двух управляемых колес и оставил впереди одно. Предположение несколько обидное по отношению к создателю таких революционных вещей как свеча зажигания и высоковольтная катушка к ней.

На машине Бенца была только одна передача в трансмиссии, поэтому на подъемах загруженную двумя взрослыми машину приходилось подталкивать. Не была совершенной и система охлаждения – испарительного типа и без радиатора, из-за чего расход воды практически равен расходу бензина. Однако в целом машина Карла Бенца оказалась вполне приспособленной к эксплуатации, в ближайшие два года он построил две более совершенные модели и приступил к продаже машин клиентам.

Первый автомобиль Даймлера

Между тем часть историков считают первым в мире автомобилем машину Готлиба Даймлера, несмотря на то, что его Daimler Motorkutsche был запатентован примерно на полгода позже. Причина – в наличии четырех колес, что более естественно для автомобиля, чем у трехколесного Benz Patent Motor-Wagen.

На это поклонники трехколески имеют ответный аргумент, что машина Бенца проектировалась и строилась как самодостаточная цельная конструкция – транспортное средство в составе шасси, пассажирского салона, двигателя и трансмиссии. При том что Готлиб Даймлер работал только над силовым агрегатом, а остальное взял готовую – приобретя конный экипаж в одной из каретных мастерских Штутгарта.

Между тем, двигатель на машине Даймлера был не просто его собственной разработкой, а можно сказать, автомобильной версией ранее созданных им же бензомоторов для катеров, самолетов и стационарных установок. Которые он уже не один год производил и продавал в товарном количестве.

Так кто сделал первый автомобиль?

Какой же марки был первый автомобиль в мире - "Бенц" или "Даймлер"? Немцы не были бы немцами, если бы не разрешили эту проблему рационально и даже красиво – в 1926 году две компании объединились в одну под названием Daimler-Benz. Которая успешно работает и до наших дней.