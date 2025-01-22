Для відомого автогонщика: кросовер Genesis GV80 перетворили на справжній позашляховик

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Минулого року прославлений бельгійський автогонщик Жакі Ікс приєднався до команди корейського бренду Genesis як посол і радник, а також удостоївся іменної версії концепт-кара Genesis X Gran Berlinetta.

Ікс відомий насамперед як пілот Формули-1 і шестиразовий переможець марафону "24 години Ле-Мана", але він також брав участь у ралі-рейдах Париж-Дакар, а 1983 року навіть став його переможцем.

Кросовер Genesis GV80 Desert відрізняється від звичайних побратимів розширеними на 40 мм колісними арками. Вони знадобилися, щоб вмістити 20-дюймові ковані колеса з всюдихідними шинами. На даху встановлено експедиційний багажник зі світлодіодною люстрою. Додаткове світло також змонтовано у передньому бампері та біля лобового скла.

Інтер'єр залишився стандартним, тобто багатим та розкішним. Головним доопрацюванням став інтегрований стелаж у багажнику, який призначений для перевезення повнорозмірного запасного колеса, інструментів, аварійного обладнання, запасів води, аптечок та засобів зв'язку.

Основним технічним доробкам піддалося шасі: Genesis GV80 Desert має регульовану підвіску, заточену під умови швидкої їзди пустелею. Це означає збільшений дорожній просвіт та потужніші амортизатори. Силовий агрегат не вказаний, але неважко припустити, що під капотом знаходиться шестициліндровий бензиновий турбомотор на 3,5 літра (380 к.с., 530 Нм) з восьмиступінчастим "автоматом".

Genesis GV80 Desert побудований в єдиному екземплярі. На честь свого 80-річного ювілею Жакі Ікс особисто сів за кермо кросовера та подолав на ньому 6000 км за маршрутом актуального ралі-рейду Париж-Дакар 2025 року від Біші до Шабайтів у Саудівській Аравії.